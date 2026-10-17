Politika

VEČERAS OD 22.15 NA KURIR TV: Vučić ogolio dušu, emotivno i iskreno o svemu

В.Н.

17. 10. 2026. u 19:23

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VEČERAS od 22.15 čućete priču o istrajnosti, odgovornosti, odricanju i emocijama koje prate čoveka na mestu na kojem se lične odluke prepliću sa sudbinom države.

ВЕЧЕРАС ОД 22.15 НА КУРИР ТВ: Вучић оголио душу, емотивно и искрено о свему

Foto: Kurir

Priču o porodici, prijateljima, pritiscima, političkoj borbi i granicama preko kojih se ne prelazi kada su u pitanju otadžbina, narod i nacionalni interesi.

Priču čoveka koji je godinama u središtu političkih događaja, koji je nastavio svoju borbu uprkos brojnim udarcima i koji danas pred građane izlazi s novom političkom odgovornošću, kao nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Ekskluzivni gost Kurir televizije, u emisiji “Neispričano”, urednice i voditeljke Jelene Pejović, večras od 22.15 je Aleksandar Vučić.

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