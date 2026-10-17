Politika

"ALEKSANDAR VUČIĆ DAJE SRBIJI ŠANSU DA OSTANE SRBIJA" Gorovska: Srbija se suočava sa svojim najvažnijim izborima 25. oktobra

В.Н.

17. 10. 2026. u 19:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VERONIKA Gorovska, Ukrajinka koja živi u Las Vegasu, govorila je o predstojećim izborima u Srbiji.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ДАЈЕ СРБИЈИ ШАНСУ ДА ОСТАНЕ СРБИЈА Горовска: Србија се суочава са својим најважнијим изборима 25. октобра

Foto: Printscreen/Instagram/itsweronikarogowska

- Srbija se suočava sa svojim najvažnijim izborima 25. oktobra. Aleksandar Vučić daje Srbiji šansu da ostane Srbija. Cela Evropa je pod napadom - rekla je Veronika Gorovska.

Ostatak možete preslušati u video: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAGIČNA VEST: Preminula supruga (64) Žike Šarenice, u braku bili 3 decenije

TRAGIČNA VEST: Preminula supruga (64) Žike Šarenice, u braku bili 3 decenije