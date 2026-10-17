VUČIĆ GOST MAGAZIN IN-A: "Vukane, Milice, Danilo, tata ce uvek da se bori"(FOTO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Magazin In" na TV Pink.

Foto: Printscreen

Gosti su i Jelena Karleuša, Nadežda Bilić, Zorica Brunclik i Snežana Savić.

Foto: Printscreen

Sanja Marinković je podsetila da je Vučić jednom izjavio da kada je nasmejan, to znači da stvari ne idu dobro, na šta je on odgovorio:

- Rekao sam u politici kada sam nasmejan, znači da nešto nije dobro, ovako je dobro. Ja svoju porodicu nisam mogao da zaštitim, a žene su uvek zaštićene.

- Ja sam muškarac nikakav. Verujem da sam neko ko mnogo voli svoju decu, da li sam sve učinio da njima bude lakše i bolje, nisam sigurno. Uvek su majke te koje najveći teret preuzmu na sebe, a ja onaj lepši deo. Ja uzmem to za sebe sebično.

Marinković je pitala kako izgleda jedan dan.

- Ne doručkujem, ne pijem kafu, ne pušim, ništa od toga. Ustanem. Ljudi se valjda ponose kad malo spavaju, ja bi voleo da spavam više. Naučio sam da ustajem rano. Odem rano, vratim se kasno. Ja sam običan čovek, nemam nijednu funkciju. Ne znam odakle hoće da me smene.

- Reagujem energično i brzo i misle da tako donosim odluke. Potpuno netačno. Sto puta merim pre nego što presečem. Ne postoji niko ko.. Ja znam da ne postoje crno bele stvari, zbog toga pažljivo i odmereno.. takav je život. Ljudi kažu "on se brzo naljuti, pa odljuti", ništa od toga nije tačno. Teško se naljutim i još teže se odljutim.

Foto: Printscreen/pink

Savić je pitala šta je teže: da li da kaže neprijatnu istinu ili da čuje nešto što mu ne prija".

- Nikome nije prijatno da sluša nešto što mu ne prija. Pristojnost nalaže da ne kažete ono što mislite o drugom. Tražite kanal da poruka stigne na neki način da to ne bude bolno.

Karleuša je pitala šaljivo da li je gledao 50 nijansi sive, na šta je odgovorio

- Nisam ni čitao, ni gledao film.

Naglasio je da mu je prijatnije da priča o političkim temama.

- Te žene me vole na potpuno drugi način. Te žene gledaju me kao sina, stabilnost, to je drugačije. Ja sam prosto se čudim sebi što sam se više puta osmehnuo, meni su svaki izbori teški. Ovi su do sada najteži. Ne zbog teme ili konkurencije, već zato što osećam veliki pritisak spolja, a ne možete da kažete ljudima to što znate. Meni su teški i naporni dani. Brinem. Slabo spavam. Meni je društvo divno, samo što, kako da kažem, nisam baš kao riba u vodi. Lakše mi je oko politike.

Foto: Printscreen/pink

- Kad sam sa Ištvarom putovao, on mi je rekao: "Znaš svi se merimo po tome šta je iza nas ostalo". Ja nisam u stanja sada da govorim šta smo mi sve veliko uradili. To je toliko toga, promenjeno je lice Srbije, mali broj ljudi hoće o tome iskreno da govori zato što ako oni nisu u tome učestvovali onda mora da je sve loše. Danas kada me napadaju, obratite kada rade spotove. Zaborave radnika, mladog čoveka, oni ne izađu sa imenom nekoga ko će ga pobediti u duelu. Oni kažu ekonomisti, inžinjeri, da sve stave u jednu profesiju i mi ćemo ujedinjeno protiv njega. To je sindrom koji nisu zadovoljni svojim uspehom, nesigurnih ljudi i traže opravdanje za negativnu emociju u kolektivu, kao što bi psiholozi nerado rekli u čoporu. Rekao sam deci šta god da bude nemojte da smetnete sa uma tata će uvek da se bori i nikad mi ništa ne mogu. To je pitanje stanja uma.

- Da li je bilo jednostavno bilo jednostavno ovim ženama? Niti Jeleni, niti Zorici, niti Nadeždi, niti bilo kome drugom. Kada imate svoj stav, ko vam šta može?

Nadežda je upitala Vučića, s obzirom da je uvek formalno odeven,šta bi obukao od garderobe van kamera.

- Ili farmerke i džemper, ili trenerka i duks.

Foto: Printscreen/pink

Govorio je i o braku svojih roditelja i koliko dugo su zajedno.

- 47 godina. To je zato što majka trpi oca. Stvarno. Ja mislim da je to svakome ko ih vidi jasno i očigledno. Ne mora da bude njihovo dete ili unuče. To je zahvaljujući njenom strpljenju i njenoj odgovornosti. On je pravi gospodin, ali znam šta govorim. To je zahvaljujući majci.

Komentarisali su šta mlađe generacije trebaju da znaju o životu pre nego što bude kasno.

- Moj odgovor je mnogo gluplji i jednostavni nego što očekujete. Kada sam to shvatio, sebi sam otvorio vrata i rekao niko ne može da bude jači i uspešniji od tebe, a to je da radiš, da radiš, da se boriš i da se trudiš. I šta god neko radio i kojom god silom išao, na kraju nečiji rad ne može da pobedi. I naučio sam i kada sam propao u košarci, više zbog nerada, a ja se vadim zbog povrede. Nisam mogao da izdržim napor, onda sam u školi bio nešto bolji, i onda sam rešio na fakultetu da budem jedan od najboljih. Morao sam da ustajem u 3-4 ujutru, po mesec dana da izađem jednom dvaput sa devojkom, da učim. Ja nisam od onih koji kažu ja ću lako. Kod mene ne ide lako. Kod mene je teško. Kada su pitali Andrića kako pišeš, a ja sam samo običan čovek za razliku od ovog genija, on je rekao "naporno mi je da pišem. Moja rečenica je teška" i zbog toga je Nobelovac. Mladi ljudi moraju rano da počnu da rade, a mi matori da učimo. naši mladi ljudi, vidim ponekad i kod svog Danila, više kod Vukana, u stvarima koje ne razumem, ne umem da drndam taj telefon - vidite kod deteta već u tim godinama, misli da zna stvari mnogo bolje. Kako ga naučiti da mora da radi i uči više kao i svakog drugog. Znanje i rad niko ne može da vam oduzme. Ovo je nešto što niko ne može da vam oduzme dok ste živi. Moja preporuka je samo rad, rad pod pritiskom, više rada.

- Ja sam sad veoma umoran, fizički sam iscrpljen i osećam to na svom telu, a sebi ne dozvoljavam tri sata odmora i kritikovaću sebe što sam se opustio. Neverovatna stvar, kako to da odozgo gleda. Uzmem u jednom sat i po ili dva odmora. Ja sutradan vidim na 0,1 ili 0,2 posto da nisam radio. Nećete verovati. Odmah osetim na 0,1 ili 0,2 odsto. Bilo je mnogo nas na skupu, i Nadežda, nas 30. Ja sam morao prvi da odem sa te večere jer nisam mogao da oprostim što sam se toliko zadržao. Ja sebe primoravam na to. Uvek je glava.

Foto: Printscreen

Sanja Marinković je pustila klip Vučićeve izjave pre 20 godina na pitanje kako sebe vidi za 20 godina gde je izjavio da se nada da će šetati unučiće.

- Koliko se tome nadam nećete verovati. Gledam ko će pre, Danilo ili Milica. Iako je Milica mlađa, mislim da će ona pre. Danilo je pristojan, ali ako može da izađe još jedno veče, pa još jedno veče. Srećan sam što je on ovako dobar i pošten dečak, ali verujem da će biti marljiviji u životu.

Na pitanje koliko puta je poželeo da te neko zagrli i da ti niko ne traži.

- Ja Vukana maltetiram da to radi, teram ga da me grli i kad mu jeste i kad mu je do toga.

U tom trenutku Zorica Brunclik je ustala i zagrlila.

- Moram da iskoristim priliku da vas zagrlim - rekla je Brunclik i dodala da za sve ove godine nikada nije ništa tražila od njega, što je Vučić i potvrdio.

Foto: Printscreen

Kada su govorili o samohranim roditeljima, Marinković je upitala kako je Vučić podneo gubitak bivše supruge Ksenije Vučić.

- Ja mislim da smo nekoliko važnih zakona doneli po tom pitanju. Njih dvoje su veliki. Svoji ljudi. I opet znam da imaju danas jedno drugo imaju samo mene. Ta veza između nas je jaka. I Milica se trudi da mi pomogne iza zavese svojim znanjem, pošto dosta zna. Danilo to ne krije. Srećan sam što je Vukan blagorodno dete, to je zahvaljujući majci. Što se njih tiče, nikada ne znam koliko sam dobar otac, čime su bili izloženi, to sam za ja delom kriv, ali to ih je napravilo snažnijim.

Podelio je detalje kada je upoznao porodicu dečka njegove ćerke.

- Danas sam odgovorniji, ali kad mi je Milica donela momka, i sad možete misliti. Ja sam, oni se poređali svi. Momak, otac, majka, svi došli, oni mi saopštavaju da je to ozbiljna veza, a Milica: "Tata samo budi normalan. Tata samo nemoj onaj tvoj izraz lica". A onda sam ja počeo, primitivac, Balkanac. Kada se završilo Milica kaže: Dobro, bolje je prošlo nego što sam mislila. Dopao mi se njegov otac, on je građevinski radnik. Kako čujem, nije još zet, mora još neke kvalifikacije da prođe.

- Ja sam srećan zbog alimentacionog fonda, ma koliko je to mali broj ljudi vidite koliko oni ne plaćaju ništa za svoju decu. Ja ne razumem da neko može da podigne ruku na ženu, a još jednako ne razumem da nisi u stanju i da ne želiš da izdržavaš svoju decu. Ne morate da se volite na takav način, ali neko ti je rodio decu, sa nekim imaš dete. Ne razumem to.

- Što se ovoga tiče, rekla je Snežana kako joj zameraju da podržava da bi nešto dobila. Vidite to rade ljudi uvek polazeći od sebe. Kada god to kažu, u 100% slučajeva govore o sebi. Ne razumeju šta je vrlina promišljanja na drugačiji način. Ne mogu da shvate jer su ubedili sebe da su geniji, klasa iznad i da su prava strana a da na drugoj strani nema niko ko ima morale. Sledstveno tome, mora da ima drugi razlog što bi ona to radila, za razliku od njih koji imaju takve razloge a oni će to da negiraju i prebacuju na druge. To su nam donele i društvene mreže.

- Pevam užasno, zna Zorica. Mi smo privatno nekad bili, ja to kad zapevam, klinci su ranije govorili "uši dižu ustanak" sad to više nije u modi. Mogu da se ljube jedan put i dva put, koliko poljubaca slali koliko god imali ruzmarina, na kraju ljudi glasaju po sopstvenoj savesti i tako će biti i u sledeću nedelju. Zahvalan sam divnim ljudima koji su nas u teškim trenucima podržavali pod neverovatnim pritiskom. Meni je život ovakav svaki dan do kraja života šta god bilo, a njima nije. Oni nisu dužni da to trpe. To je bio njihov način da oteraju sve one koji imaju hrabrosti da im se suprostave. Zato sam zahvalan ženama u Srbiji, zahvalan Snežani, Zorici, Jeleni, Nadeždi, i tebi što ti nije bilo teško da pozoveš i kažeš nešto lepo što smo uradili. Hvala ti. Kad kažem hvala ja to iskreno mislim.

Foto: Printscreen

Marinković je prikazala fotografiju Vučića i glumca Andrije Miloševića.

- Ja njega i danas obožavam. Siguran sam da i on ne misli ono što kaže. Tako vreme dođe, socijalno okruženje.

Na pitanje kako mogu žene da otkriju da ih muškarac laže, rekao je da je to isti slučaj kao i kod žena.

- Umem malo da pročitam govor tela. Ponešto me je iskustvo naučilo, ali oslanjam se na činjenice. Kad sedite za stolom i neko stavi ruke ispod stola, znate da njemu ne možete da verujete.

Na pitanje da li bi dopustio ženi da koristi njegov telefon ili da li bi mogao da bude nedostupan bez telefona, šaljivo je rekao da je već sada nedostupan dva sata zbog snimanja.

- Pa sad sam nedostupan dva sata. Trudim se da budem dostupan, to je deo pristojnosti. Svi smeju ali niko neće, pristojni su ljudi. Nikad nisam hteo da uzmem nečiji telefon. To je kao da si uzeo nečiju torbicu i pretresaš. Ja to ne radim.

Upitan je i kako je ranije flertovao sa ženama.

- Smotan. Šta da radim? Nisam u nastupima, držim da sve držim pod kontrolom.

- Nećete verovati, slično mi je rekla Angela Merkel: "Ja vidim koliko si emotivan, ali sam srećna što si veoma racionalan i pragmatičan kada je tvoja zemlja u pitanju"

Na pitanje koje su njegove slabosti, odgovorio je:

- Toliko ih ima, ali trudim se.. ali pred kim da pokazujem? I oni ne smeju da vide oca slabog. Skoro nikada ne zaplačem. Pojavi mi se suza ponekad ali...

Ranije je imao 210 flaša vina u kolekciji, te je upitan koliko ih sada ima.

- Kod oca u podrumu sada imamo više. Imamo oko 2000, nemojte da me držite za reč.

Za kraj je odgovorio na pitanje kako bi voleo da ga ljudi pamte.

- Svi znaju bolje sve o meni nego što sam znam. Ja ne znam ko objektivno može da sagleda, svako misli da je dobar. Ono što je nemerljivo, a to su uvek dela i rezultati. Sve ovo drugo, dete će uvek da te voli bez obzira ko je kakav. Ostalo je... jedan će reći jedno, drugi drugo.