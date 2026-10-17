"Mašina" se ne zaustavlja: Haland dvostruki strelac u pobedi Sitija! Dok čekaju kaznu, Građani grabe ka tituli!
Fudbaleri Mančester Sitija savladali su danas Ipsvič rezultatom 3:2 u utakmici sedmog kola Premijer lige.
Siti je jedini maksimalan sa šest pobeda, a golove su postigli Fil Foden u 19. i Erling Haland u 34. i 69. minutu.
Strelci za Ipsvič bili su Daizen Maeda u 21. i Zijen Fleming u 90. iz penala. Srpski reprezentativac Saša Lukić nije igrao zbog povrede u gostujućoj ekipi.
Liverpul je pobedio Brentford 2:1 posle preokreta sa igračem više, a strelci su bili Viktor Munjoz u 62. i Aleksander Isak u 70. minutu.
Strelac za Brentford, koji je na kraju završio sa devet igrača, bio je Kin Luis-Poter u 44. minutu.
Prvu pobedu u sezoni upisao je Fulam protiv Hala 1:0, golom Aleksa Ivobija u 33. minutu.
U uvodnom meču Premijer lige, Čelsi je slavio na gostovanju Evertonu 2:0, a oba gola postigao je Pedro Neto, u 46. i 90. minutu.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)
Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)
/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/
Fulam - Hal 1:0 (1:0)
/Ivobi 33/
Njukasl - Aston Vila (u toku)
Nedelja
Bornmut - Sanderlend 15.00
Lids - Mančester Junajted 15.00
Brajton - Kristal Palas 15.00
Notingem Forest - Arsenal 17.30
Ponedeljak
Totenhem - Koventri 21.00
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