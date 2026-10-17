"Mašina" se ne zaustavlja: Haland dvostruki strelac u pobedi Sitija! Dok čekaju kaznu, Građani grabe ka tituli!

Fudbaleri Mančester Sitija savladali su danas Ipsvič rezultatom 3:2 u utakmici sedmog kola Premijer lige.

Roger Evans / imago sportfotodienst / Profimedia

Siti je jedini maksimalan sa šest pobeda, a golove su postigli Fil Foden u 19. i Erling Haland u 34. i 69. minutu.

Strelci za Ipsvič bili su Daizen Maeda u 21. i Zijen Fleming u 90. iz penala. Srpski reprezentativac Saša Lukić nije igrao zbog povrede u gostujućoj ekipi.

Liverpul je pobedio Brentford 2:1 posle preokreta sa igračem više, a strelci su bili Viktor Munjoz u 62. i Aleksander Isak u 70. minutu.

Strelac za Brentford, koji je na kraju završio sa devet igrača, bio je Kin Luis-Poter u 44. minutu.

Prvu pobedu u sezoni upisao je Fulam protiv Hala 1:0, golom Aleksa Ivobija u 33. minutu.

U uvodnom meču Premijer lige, Čelsi je slavio na gostovanju Evertonu 2:0, a oba gola postigao je Pedro Neto, u 46. i 90. minutu.

PREMIJER LIGA, 7. KOLO

Subota

Everton - Čelsi 0:2 (0:0)

/Neto 46, 90/

Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)



Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)

/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/

Fulam - Hal 1:0 (1:0)

/Ivobi 33/

Njukasl - Aston Vila (u toku)

Nedelja

Bornmut - Sanderlend 15.00

Lids - Mančester Junajted 15.00

Brajton - Kristal Palas 15.00

Notingem Forest - Arsenal 17.30

Ponedeljak

Totenhem - Koventri 21.00

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