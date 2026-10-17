DŽedi Osman se preporodio kod Trinkijerija: Rekord karijere za turskog reprezentativca!

Džedi Osman upisao rekord karijere u pobedi PAOK-a.

Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Turski reprezentativac predvodio je PAOK do pobede nad Kolososom 88:84 sa čak 37 poena, postavivši lični poenterski rekord.

Pogodio je sedam trojki iz 11 pokušaja, za dva šutirao 3/4, a uz to upisao tri skoka, asistenciju i ukradenu loptu, bez ijedne izgubljene.

Sa 37 poena nadmašio je dosadašnji rekord od 33, koliko je postigao za reprezentaciju Turske.

Mnoge je iznenadila odluka da Panatinaikos i Evroligu zameni PAOK-om i Evrokupom, međutim izgleda da mu uloga glavnog igrača koju ima u timu Andrea Trinkijerija itekako prija i odgovora.