DŽedi Osman se preporodio kod Trinkijerija: Rekord karijere za turskog reprezentativca!
Džedi Osman upisao rekord karijere u pobedi PAOK-a.
Turski reprezentativac predvodio je PAOK do pobede nad Kolososom 88:84 sa čak 37 poena, postavivši lični poenterski rekord.
Pogodio je sedam trojki iz 11 pokušaja, za dva šutirao 3/4, a uz to upisao tri skoka, asistenciju i ukradenu loptu, bez ijedne izgubljene.
Sa 37 poena nadmašio je dosadašnji rekord od 33, koliko je postigao za reprezentaciju Turske.
Mnoge je iznenadila odluka da Panatinaikos i Evroligu zameni PAOK-om i Evrokupom, međutim izgleda da mu uloga glavnog igrača koju ima u timu Andrea Trinkijerija itekako prija i odgovora.
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