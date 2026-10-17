Politika

NA TRIBINA SAM PROVEO VELIKI DEO SVOG ŽIVOTA: Vučić se družio sa sportistima, pa podelio neverovatne trenutke

В.Н.

17. 10. 2026. u 19:14

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, vratio, bar na kratko, na tribine.

НА ТРИБИНА САМ ПРОВЕО ВЕЛИКИ ДЕО СВОГ ЖИВОТА: Вучић се дружио са спортистима, па поделио невероватне тренутке

printksrin/a vučić

 - Na tribinama sam proveo veliki deo svog života. Zato se danas posebno radujem kada gradimo nove tribine i stadione, jer znam da time našim mladima stvaramo bolje uslove nego što smo ih mi imali. Sport nije samo igra, uz bavljenje sportom učimo da pobeđujemo, ali i da dostojanstveno prihvatimo poraz. Srećan sam što gradimo mesta na kojima će mladi odrastati, družiti se, i provoditi vreme na najlepši mogući način - napisao je Vučić na instagramu. 

 

 

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