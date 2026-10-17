NA TRIBINA SAM PROVEO VELIKI DEO SVOG ŽIVOTA: Vučić se družio sa sportistima, pa podelio neverovatne trenutke

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, vratio, bar na kratko, na tribine.

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- Na tribinama sam proveo veliki deo svog života. Zato se danas posebno radujem kada gradimo nove tribine i stadione, jer znam da time našim mladima stvaramo bolje uslove nego što smo ih mi imali. Sport nije samo igra, uz bavljenje sportom učimo da pobeđujemo, ali i da dostojanstveno prihvatimo poraz. Srećan sam što gradimo mesta na kojima će mladi odrastati, družiti se, i provoditi vreme na najlepši mogući način - napisao je Vučić na instagramu.