SIMIĆ O USPEHU KBC KOSOVSKA MITROVICA: Pristojna Srbija rezultatima demantuje laži

POTPREDSEDNIK Srpske liste Igor Simić podelio je na Instagramu vest o operacijama ugradnje veštačkog kuka koje su danas prvi put urađene u KBC Kosovska Mitrovica i naveo da pristojna Srbija rezultatima demantuje svakodnevne laži.

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Simić je, uz izjavu direktora KBC Kosovska Mitrovica Zlatana Eleka, koji je zahvalio Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koji su, kako je Elek naveo, obezbedili sredstva za nabavku kukova, podelio naslove koje su objavljivali pojedini mediji po pitanju stanja u zdravstvenom sektoru, navodeći da „pristojna Srbija rezultatima demantuje svakodnevne laži“.

- Svakog dana lažu, i samo lažu, ali ih pristojna Srbija demantuje rezultatima - istakao je Simić.

U Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica danas su prvi put urađene dve operacije ugradnje veštačkog kuka, a obe intervencije uspešno su završene. Direktor te zdravstvene ustanove Zlatan Elek rekao je da je ovo veliki dan ne samo za zdravstvo na Kosovu, već i za celu Srbiju.

(Kosovo Onlajn)