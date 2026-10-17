Politika

SIMIĆ O USPEHU KBC KOSOVSKA MITROVICA: Pristojna Srbija rezultatima demantuje laži

В.Н.

17. 10. 2026. u 19:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPREDSEDNIK Srpske liste Igor Simić podelio je na Instagramu vest o operacijama ugradnje veštačkog kuka koje su danas prvi put urađene u KBC Kosovska Mitrovica i naveo da pristojna Srbija rezultatima demantuje svakodnevne laži.

СИМИЋ О УСПЕХУ КБЦ КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Пристојна Србија резултатима демантује лажи

Foto: Printscreen

Simić je, uz izjavu direktora KBC Kosovska Mitrovica Zlatana Eleka, koji je zahvalio Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, koji su, kako je Elek naveo, obezbedili sredstva za nabavku kukova, podelio naslove koje su objavljivali pojedini mediji po pitanju stanja u zdravstvenom sektoru, navodeći da „pristojna Srbija rezultatima demantuje svakodnevne laži“.

- Svakog dana lažu, i samo lažu, ali ih pristojna Srbija demantuje rezultatima -  istakao je Simić.

U Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica danas su prvi put urađene dve operacije ugradnje veštačkog kuka, a obe intervencije uspešno su završene. Direktor te zdravstvene ustanove Zlatan Elek rekao je da je ovo veliki dan ne samo za zdravstvo na Kosovu, već i za celu Srbiju.

(Kosovo Onlajn)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: Istina je, pala sam, ali...
Svet

0 0

NEPRIJATNO! Voditelj rešetao Trampovu novu portparolku, ona priznala: "Istina je, pala sam, ali..."

NOVA portparolka Bele kuće Kejti Zaharija priznala je da je pala na pravosudnom ispitu, a pitanja o njenim pravnim kvalifikacijama se gomilaju. U neobično kritičnom intervjuu u četvrtak, voditelj Foks njuza, Šon Heniti, pitao je Zahariju da li je položila pravosudni ispit. Odgovorila je da nije, a nakon dodatnih pitanja priznala je da ga nije pokušala ponovo polagati.

16. 10. 2026. u 14:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI: Ako padnemo, 20 miliona ljudi kreće u Evropu

ZELENSKI: Ako padnemo, 20 miliona ljudi kreće u Evropu