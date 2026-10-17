Portsmut slavi bivšeg napadača Partizana: Novi gol Srbina u Engleskoj

Za momka iz Smedereva ovo je treći pogodak u sezoni.

Credit: Paul Chesterton / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Portsmuta odneli su ceo plen sa gostovanja Norviču, a junak trijumfa od 1:0 bio je Marko Milovanović, nekadašnji napadač Partizana koji je u 51. minutu realizovao penal i odlučio utakmicu 11. kola Čempionšipa.

Za 23-godišnjeg momka iz Smedereva ovo je treći pogodak u sezoni, a do njega je stigao na svom osmom nastupu za engleski klub.

Pobeda je Portsmutu donela ukupno 14 bodova i trenutno 13. mesto na tabeli drugog ranga engleskog fudbala.

Milovanović je ponikao u omladinskoj školi Partizana, a za prvi tim crno-belih igrao je jednu sezonu pre odlaska u Španiju. Almerija ga je angažovala u leto 2022. godine, plativši obeštećenje od 3,5 miliona evra.

U španskom fudbalu proveo je naredne tri godine, a leta 2025. prešao je u Alverku na pozajmicu iz Almerije. Sada u dresu Portsmuta nastavlja karijeru u Engleskoj, gde je novim golom doprineo važnom trijumfu na uvek neugodnom gostovanju u Norviču.

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