Fudbal

Portsmut slavi bivšeg napadača Partizana: Novi gol Srbina u Engleskoj

У. Ћ.

17. 10. 2026. u 19:21

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Za momka iz Smedereva ovo je treći pogodak u sezoni.

Портсмут слави бившег нападача Партизана: Нови гол Србина у Енглеској

Credit: Paul Chesterton / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Portsmuta odneli su ceo plen sa gostovanja Norviču, a junak trijumfa od 1:0 bio je Marko Milovanović, nekadašnji napadač Partizana koji je u 51. minutu realizovao penal i odlučio utakmicu 11. kola Čempionšipa.

Za 23-godišnjeg momka iz Smedereva ovo je treći pogodak u sezoni, a do njega je stigao na svom osmom nastupu za engleski klub.

Pobeda je Portsmutu donela ukupno 14 bodova i trenutno 13. mesto na tabeli drugog ranga engleskog fudbala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Milovanović je ponikao u omladinskoj školi Partizana, a za prvi tim crno-belih igrao je jednu sezonu pre odlaska u Španiju. Almerija ga je angažovala u leto 2022. godine, plativši obeštećenje od 3,5 miliona evra.

U španskom fudbalu proveo je naredne tri godine, a leta 2025. prešao je u Alverku na pozajmicu iz Almerije. Sada u dresu Portsmuta nastavlja karijeru u Engleskoj, gde je novim golom doprineo važnom trijumfu na uvek neugodnom gostovanju u Norviču.

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