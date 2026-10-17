LOME NOGE I BIJU BEZ MILOSTI! Na snimke iz Albanije Evropa okreće glavu, a Srbiji je dve godine moralisala

ŽESTOKI protesti u Albaniji koji se odvijaju poslednjih nekoliko dana pokazali su svu brutalnost albanske policije, kojoj je premijer Edi Rama dao prevelika ovlašćenja, pa izgleda čak i da sakate ljude.

AP Photo/Hameraldi Agolli

U više snimaka nastalih poslednjih nekoliko dana ulicama Tirane vidi se ekstremna brutalnost pripadnika organa reda, koji učesnicima protesta lome čak i noge, a onda ih odnose sa mesta nemira.

U jednom od snimaka može se videti kako policajac ciljano udara nogom u cevanicu mladića, dok se u drugim može videti kako se krvnički šutira svako ko dođe pod policijsku čizmu.

Zbog toga se postavlja pitanje da li je i ovo jedan od uslova zahvaljujući kojim se Albanija kotira kao jedna od zemalja Zapadnog Balkana koje su najbliže ulasku u Evropsku uniju s obzirom na to kako se u Francuskoj policija ophodi prema demonstrantima.

Gde je sad Evropa?

Snimci policijskih intervencija protiv demonstranata u Albaniji ponovo su pokrenuli raspravu na društvenim mrežama u Srbiji, gde se sve češće postavlja pitanje zbog čega se svirepo postupanje policije u pojedinim evropskim zemljama posmatra kao uspostavljanje javnog reda, dok se u Srbiji intervencije protiv učesnika blokada neretko nazivaju "policijskom brutalnošću".

Uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za 25. oktobar, ponovo se raspravlja o granicama prava na protest, ulozi policije i odgovornosti organizatora i učesnika demonstracija za eventualno kršenje zakona.

Povod za poređenja jesu prizori iz Albanije, gde se policija suočava sa demonstrantima, a snimci intervencija šire se društvenim mrežama. Deo korisnika iz Srbije ukazuje na to da je naša policija bila umerena kada su u pitanju protesti u odnosu na organe reda u Francuskoj i Albaniji.

Dok se intervencije albanskih policajaca predstavljaju kao pokušaj uspostavljanja reda, u Srbiji su i pojedine akcije policije protiv učesnika protesta bile povod za optužbe o represiji i prekomernoj upotrebi sile.

Deo javnosti smatra da je policija u Srbiji tokom prethodnog perioda pokazivala visok stepen uzdržanosti, čak i kada su blokade puteva i institucija ometale svakodnevni život građana. Kritičari takvog pristupa, međutim, upozoravaju da se svaka intervencija mora procenjivati na osnovu konkretnih okolnosti i da pravo na okupljanje ne opravdava nasilje niti automatski isključuje odgovornost za kršenje zakona.

Zbog toga se ponovo otvara pitanje da li policija može da sprovodi svoja zakonska ovlašćenja bez obzira na političke posledice i kako da istovremeno zaštiti pravo građana na protest i njihovo pravo na slobodno kretanje i bezbednost.

Političke tenzije i protesti u Albaniji povremeno dovode do sukoba demonstranata i policije, a postupanje bezbednosnih snaga izaziva polemike i u samoj zemlji. U takvim situacijama u središtu rasprave nalaze se opravdanost policijskih intervencija, upotreba sile i odgovornost za povrede i privođenja.

Snimci policijskih kordona i sukoba sa demonstrantima podstiču i poređenja sa protestima u drugim državama regiona.

U Srbiji se, s druge strane, tokom prethodne dve godine vodila intenzivna rasprava o blokadama saobraćajnica i institucija, kao i o reakcijama policije na proteste. Dok jedni ističu potrebu da se zaštite javni red i prava građana koji ne učestvuju u demonstracijama, drugi upozoravaju na rizik od prekomerne upotrebe sile i ograničavanja prava na okupljanje.

Upravo zato sve više građana postavlja pitanje gde prestaje pravo na protest, a počinje odgovornost za kršenje zakona.