STUDENTSKA LISTA“ TROŠI 1.200.000 EVRA DNEVNO ZA PROMOCIJU! Vukša Dragović otkrio detalje i upitao: Ko to plaća? (VIDEO)
VUKŠA Dragović objavio je na svom Instagram profilu tvrdnju da se za promociju "Studentske liste" na društvenim mrežama dnevno troši čak 1.200.000 evra, postavljajući pitanje ko finansira takve aktivnosti.
- Na dnevnom nivou se za promociju "Studentske liste" na društvenim mrežama troši 1.200.000 evra. Ko to plaća? Kompletno istraživanje koje smo sproveli možete pogledati na kraju videa - napisao je Dragović.
Uz ovu objavu, on je podelio i video-snimak u kojem je govorio o svom kontaktu sa grupom ljudi koji su se, kako navodi, predstavili kao stručnjaci za informacione tehnologije, društvene mreže i veštačku inteligenciju.
Kako je ispričao, oni su mu se javili pre nekoliko meseci, nakon što su primetili njegove aktivnosti protiv nevladinih organizacija, i ponudili da mu pomognu u promociji sadržaja na društvenim mrežama.
- Javila se meni jedna grupa IT-evaca pre par meseci, kažu, vide da se borim protiv NVO hidre, hoće i oni da pomognu. Predstave se oni - navodni stručnjaci za društvene mreže i veštačku inteligenciju i svašta nešto. Hoće da pomognu oko mog bustovanja na društvenim mrežama uz pomoć veštačke inteligencije - rekao je, pored ostalog, Dragović.
Dragović je najavio da se kompletno istraživanje nalazi na kraju objavljenog video-snimka.
Koji su podaci korišćeni za procenu troškova promocije, na koji način je izračunat navedeni iznos i ko bi mogao da finansira takve aktivnosti, pitanja su na koja bi odgovore trebalo potražiti u objavljenom materijalu.
Šta je sve Vukša Dragović izneo i kakve je detalje predstavio, pogledajte u videu.
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