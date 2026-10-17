Politika

STUDENTSKA LISTA“ TROŠI 1.200.000 EVRA DNEVNO ZA PROMOCIJU! Vukša Dragović otkrio detalje i upitao: Ko to plaća? (VIDEO)

В.Н.

17. 10. 2026. u 10:21

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VUKŠA Dragović objavio je na svom Instagram profilu tvrdnju da se za promociju "Studentske liste" na društvenim mrežama dnevno troši čak 1.200.000 evra, postavljajući pitanje ko finansira takve aktivnosti.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА“ ТРОШИ 1.200.000 ЕВРА ДНЕВНО ЗА ПРОМОЦИЈУ! Вукша Драговић открио детаље и упитао: Ко то плаћа? (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/vuksa_dragovic

- Na dnevnom nivou se za promociju "Studentske liste" na društvenim mrežama troši 1.200.000 evra. Ko to plaća? Kompletno istraživanje koje smo sproveli možete pogledati na kraju videa - napisao je Dragović.

Uz ovu objavu, on je podelio i video-snimak u kojem je govorio o svom kontaktu sa grupom ljudi koji su se, kako navodi, predstavili kao stručnjaci za informacione tehnologije, društvene mreže i veštačku inteligenciju.

Kako je ispričao, oni su mu se javili pre nekoliko meseci, nakon što su primetili njegove aktivnosti protiv nevladinih organizacija, i ponudili da mu pomognu u promociji sadržaja na društvenim mrežama.

- Javila se meni jedna grupa IT-evaca pre par meseci, kažu, vide da se borim protiv NVO hidre, hoće i oni da pomognu. Predstave se oni - navodni stručnjaci za društvene mreže i veštačku inteligenciju i svašta nešto. Hoće da pomognu oko mog bustovanja na društvenim mrežama uz pomoć veštačke inteligencije - rekao je, pored ostalog, Dragović.

Dragović je najavio da se kompletno istraživanje nalazi na kraju objavljenog video-snimka.

Koji su podaci korišćeni za procenu troškova promocije, na koji način je izračunat navedeni iznos i ko bi mogao da finansira takve aktivnosti, pitanja su na koja bi odgovore trebalo potražiti u objavljenom materijalu.

Šta je sve Vukša Dragović izneo i kakve je detalje predstavio, pogledajte u videu.

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