Vezenkov MVP šestog kola Evrolige, imao indeks koristosti 38!
Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov poneo je priznanje za najkorisnijeg igrača šestog kola Evrolige, nakon izvanrednog nastupa u dramatičnoj pobedi grčkog tima nad Barselonom rezultatom 105:100, posle produžetka.
Aktuelni MVP Evrolige pružio je svoju najbolju partiju u dosadašnjem delu sezone, završivši utakmicu sa indeksom korisnosti 38. Bugarski reprezentativac postigao je 25 poena, uhvatio šest skokova i zabeležio jednu asistenciju, a posebno impresivan podatak je da nije napravio nijednu izgubljenu loptu.
Vezenkov je iz igre za dva poena pogodio šest od sedam pokušaja, dok je iza linije 6,75 metara bio precizan jednom iz dva šuta. Sa linije slobodnih bacanja imao je maksimalan učinak, pogodivši svih deset pokušaja.
Za krilnog košarkaša Olimpijakosa ovo je prvo priznanje za MVP-ja kola u tekućoj sezoni, a čak 18. u karijeri. Time se dodatno približio rekordu Šejna Larkina, koji je 19 puta proglašavan za najkorisnijeg igrača jednog kola Evrolige.
Moneke briljirao u dresu Zvezde
Odmah iza Vezenkova, prema indeksu korisnosti, našao se Čima Moneke iz Crvene zvezde, koji je šesto kolo završio sa indeksom 31 i još jednom pokazao koliko može da doprinese ekipi sa Malog Kalemegdana.
U trijumfu crveno-belih nad Parizom rezultatom 90:81, Nigerijac je za svega 20 minuta na parketu postigao 23 poena, uz četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Baš kao Vezenkov, utakmicu je završio bez izgubljene lopte.
Moneke je bio izuzetno efikasan iz svih pozicija. Pogodio je četiri od pet šuteva za dva poena, bio precizan u oba pokušaja za tri poena i iskoristio svih devet slobodnih bacanja.
Feliz postavio lične rekorde
Zapažen nastup imao je i košarkaš Real Madrida Andres Feliz, koji je u ubedljivoj pobedi svog tima nad Asvelom rezultatom 111:92 ostvario najbolje individualne učinke u karijeri.
Feliz je ubacio 26 poena i sakupio indeks korisnosti 30, a najveću pretnju po protivnički koš predstavljao je sa distance. Pogodio je čak osam od 11 pokušaja za tri poena i tako dao značajan doprinos trijumfu madridskog kluba.
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