ILEGALNO: Srdanović u najskupljoj vikend zoni gradi bez građevinske dozvole
BANAŠTOR, opština Beočin - kraj koji zbog blizine Dunava, pejzaža i vidikovaca, važi za jednu od najskupljih vikend zona u Srbiji, gde cene nekretnina konstantno rastu.
Upravo na jednom takvom placu, sa pogledom na Dunav, nalazi se vikend kuća Srdanović Ilije, prijavljena na njegovu suprugu, Srdanović Maju.
Osim legalne vikend kuće koju trenutno renovira, iza tog objekta upravo gradi još jedan, moderan, spratni objekat sa pogledom ka Dunavu.
Tu je Ilija Srdanović, nosilac "Studentske liste", izgradio i proširio vikend kuću kao ilegalni objekat za koji ne poseduje građevinsku dozvolu, a cela parcela se vodi kao pašnjak, 3. klase.
Prijavljeni objekat poseduje samo 52 kvadrata, dok je u praksi stvar daleko drugačija.
Na slikama se vide: postojeća vikend kuca, koju renovira, kao i ogromna ilegalna kuca u izgradnji - tik iznad one prve.
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