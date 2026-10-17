SKANDAL U INĐIJI: Na štandovima "Studentske liste" umesto studenata maloletna deca?! Građani besni, ovo nije prvi put! (VIDEO)

NOVI skup takozvane "Studentske liste" u Inđiji izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama, nakon što su se pojavile tvrdnje da su u aktivnosti na njihovim štandovima uključena maloletna deca.

Foto: Printskrin Iks

Dok se ova politička opcija predstavlja kao studentska, pojedini građani tvrde da na štandovima nisu zatekli studente, već decu koja su učestvovala u aktivnostima organizatora.

Jedna korisnica društvene mreže Iks opisala je svoj susret sa osobama za štandom, navodeći da je pokušala da dobije informacije o političkom programu.

– Na SL nema studenata, ali vidim da ima maloletne dece. Ja prišla da pitam za plan i program, oni kažu: "Teto, hoćeš da ti sprejišemo majicu"! Alo, Centar za socijalni rad! – napisala je ona.

Inđija uživo❗️ Na SL nema studenata, ali vidim da ima maloletne dece. Ja prišla da pitam za plan i program, oni kažu teto hoćeš da ti sprejišemo majicu. Aloooo, centar za socijalni rad ❗️❗️❗️ https://t.co/N4wFANojbH — ZEMUNKA (@TajciRadic) October 17, 2026

Sličnu reakciju izazvala je i objava druge korisnice, koja je otvoreno postavila pitanje zbog čega se maloletnici uključuju u aktivnosti političke liste.

– Matorci im na Studentskoj listi, a maloletnu decu iz Inđije iskorišćavaju za rad na terenu! Je l' preko dečijih leđa hoćete gu*ice da spakujete u fotelje? – poručila je ona.

Matorci im na Studentskoj listi, a maloletnu decu iz Indjije iskorišćavaju za rad na terenu! Je l’ preko dečijih ledja hoćete goozice da spakujete u fotelje? 🤬 https://t.co/PDsaVBmmDW — Aleksandra Nikolic (@AksaNikolic) October 17, 2026

Da pitanje uključivanja dece u političke aktivnosti nije novo, pokazuje i slučaj iz juna ove godine. Tada su pojedini mediji preneli objave sa društvenih mreža na kojima su se maloletnici pojavljivali u majicama sa političkim porukama povezanim sa blokaderskim aktivnostima. I taj slučaj izazvao je kritike i optužbe za korišćenje dece u političkoj promociji.

Još jedan primer zabeležen je 15. oktobra u Gornjem Milanovcu, kada su objavljeni snimci i fotografije na kojima se, prema pisanju medija, vide maloletnici kako lepe propagandne nalepnice na prostorije Srpske napredne stranke. Taj događaj predstavljen je kao primer uvlačenja dece u političke obračune.

Upravo zato događaji u Inđiji otvaraju ozbiljno pitanje odgovornosti organizatora političkih akcija. Deca ne bi smela da budu sredstvo za prikupljanje političkih poena, bez obzira na to kojoj opciji pripadaju odrasli koji organizuju skupove.

Ako se potvrdi da su maloletnici angažovani za rad na štandovima Studentske liste, javnost ima pravo da zna ko je doneo takvu odluku i pod kojim uslovima su deca učestvovala.

Jer ako neko pretenduje da sutra vodi državu, opravdano je očekivati da već danas pokaže odgovornost prema njenim najmlađim građanima.

(24 sedam)