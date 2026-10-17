"ONI KOJI SU CEPALI NAROD SADA BI I DRŽAVU" Vučić se obratio u Kovilovu, poslao moćnu poruku

ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", danas je posetio Zbor Krajišnika u Kovilovu, gde je razgovarao sa narodom.

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– Da se borimo do kraja i da ih pobedimo – rekao je Vučić mladim aktivistima SNS.

Istakao je da se odvikao od vožnje i da se sada ponovo navikava.

– Dok vas neko drugi vozi, onda možete da obavljate poslove telefonom, a sada nema ništa od toga. Ja sam isti kao i drugi, ne postoji nikakva privilegija. Nisam više ni tako mlad, skreni ovde, skreni onde... – rekao je on na pitanje o turneji po Srbiji na koju ide svojom "škodom".

Istakao je i da je sebe naučio da trpi sve i svašta, a na pitanje da li će neko sa njim na duel, on kaže da beže kao đavo od krsta.

– Kao krst veliki da vide, beže i to je to. Sa svima će, samo sa mnom ne – rekao je on.

Vučić je zatim krenuo u obilazak štandova na "Zboru Krajišnika", a jedna gospođa mu je poručila: "Želimo da pobedite. Ako ne pobedite, mi možemo odmah nazad u Krajinu".

Ratni veterani su pozdravili Vučića, uručili mu poklone i pozvali ga na rakijicu.

– Vi ste naš brat – poručili su mu veterani.

Vučiću je jedna grupa Krajišnika u narodnim nošnjama zapevala:

– Oj, Vučiću, naše desno krilo, sve ti zdravo i veselo bilo – zapevali su Krajišnici, a zatim mu je gospodin koji je vodio pesmu rekao: "Srpski da te poljubim, predsedniče".

Vučić je nastavio obilazak, razgovarao sa svakim i fotografisao se sa ljudima koji su mu to tražili.

On je i sa jednim Krajišnikom obarao ruke.

Obraćanje narodu

Vučić se zatim popeo na binu, ali nije mogao da se obrati zbog povika "Aco, Srbine".

– Sestre i braćo, hoću da vam se zahvalim na divnom dočeku. Verujem da sam barem pola štandova obišao i želim svima dobro zdravlje, želim vam ne samo da u svojoj otadžbini Srbiji budete uspešni, već da možete uvek i u svakom trenutku da pamtite slobodno i da se sećate svog rodnog kraja, svog zavičaja, svoje Krajine – rekao je on.

Zahvalio im se što su rad i trud uneli u svoju Srbiju i što deca i oni rade na dobrobiti ove zemlje, jedine matice.

– Ja sam se sa setom prisećao svakog mesta koje sam nekada obilazio, čitavu Baniju, Kordun, Liku, Zapadnu Slavoniju... Hoću Krajišnicima da kažem jednu stvar. Pre 2 godine sam rekao da ćemo rešiti stambeni problem za ljude koji su dobili sredstva od EU, ali trebalo je još da se doplati. U roku od 6 meseci ću rešiti to, biće gotovo do kraja marta, ili besplatno, ili minimalno da plate nešto – kazao je on.

Dodaje da još uvek vidi grč i bol, posebno kod ljudi njegovih godina.

– Živimo u svojoj Srbiji, sa svojim narodom. Nema ništa teže nego živeti bez svoje dece, porodice i naroda. Nekako je uvek prirodno da ste sa svojim narodom. Zato se nadam da vam je nešto lakše. Ali naše je da uložimo u kulturu sećanja, da nikada ne zaboravimo koji su krajevi u kojima ste odrastali, gde ste hteli decu da odgajate. I da uvek znamo da je tamo srpsko ime i prezime posejano – kazao je on.

Vučić se posebno zahvalio Krajišnicima što su uvek dobro razumeli i osećali probleme Srbije.

– Znate kada je država ugrožena. Znate da ste izgubili ognjišta, nećete da izgubite maticu. Zato vam beskrajno hvala što ste čuvali Srbiju prethodne dve godine kada je bila napadnuta. Mlađe generacije će zaboraviti možda odakle je ko došao, ali Krajišnik ima junačko srce i uvek zna šta je najbolje za srpski narod i Srbiju. Beskrajno vam hvala na podršci i ne mogu da vam objasnim koliko vas volim, poštujem i cenim – naglasio je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

– Da vam otkrijem jednu tajnu. I kada očekujem izborne rezultate, uvek pitam da dobijem rezultat sa izbornih mesta gde glasaju Krajišnici. Dajte mi Busije, dajte mi Palanku. Hoću uvek sebe da ohrabrim.

Kaže da su nam danas napali Srbiju sa raznih strana oni koji su nekada cepali srpski narod.

– Sada bi da cepaju Srbiju. I malo im je što bi priznali Kosovo, uveli sankcije Rusiji, već hoće i separatizam u Vojvodini. Moj odgovor je – možete da dobijate novca koliko hoćete, da vam se dodvoravam neću, ali dok dišem, suprotstavljaću vam se i boriću se protiv vas, i pobeđivaću vas. I čuvaćemo Srbiju zato što ništa važnije i lepše od Srbije nemamo – kazao je on.