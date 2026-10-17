RINGIŠPIL BLAMA U ČAČKU! Tri auta se vrtela ukrug i uznemiravala građane u akciji blokadera

ŠAKA besposličara pravila je buku i uznemiravala građane svojevrsnim blokaderskim ringišpilom koji su napravili na kružnom toku.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Dok je Novi Sad grmeo od podrške Aleksandru Vučiću, u Čačku se odigravao pravi cirkus.

Tzv. studentska blokada svela se na akciju "Trubi za studente" koja je postala predmet podsmeha na mrežama!

Desetak ljudi na kružnom toku i svega tri automobila koja se vrte ukrug i trube sami sebi, a sve to dok pošteni građani pokušavaju da se vrate sa posla...

Šaka besposličara pravila je buku i uznemiravala građane svojevrsnim blokaderskim ringišpilom koji su napravili.

Ovim su samo dokazali da su jedno veliko rasulo i to desetak dana pred izbore.

Jasno je za koga će Srbija glasati, kao što je jasno da su blokaderi i njihove akvije potpuno pukli.

(24 Sedam)