VUČIĆ O VOJVODINI: Ima velikih problema, posebno sa vodom, potrebno je puno novca da se to reši
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad da je veliki novac potreban za rešavanje problema vodosnabdevanja u Vojvodini.
On je istakao je da je veliki problem u celoj Vojvodini sa vodom.
- Proračun je da će nam biti potrebno 50 milijardi za sve da pokrijemo. Vodovod, kanalizacija, zdravstveni centri, domovi zdravlja, klinički centri, škole, vrtići, po čitavoj Srbiji - kaže Vučić.
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