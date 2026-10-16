NOVI LEKOVI I SAVREMENA MEDICINSKA OPREMA! Veliki Vučićev plan za zdravstvo: Bolnice će biti kao spejs-šatlovi
ZDRAVSTVENI sistem u Srbiji čeka procvat i preporod. Prema rečima Aleksandra Vučića, prvog na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" našu državu čeka novi investicioni ciklus u zdravstvu, vredan do dve milijarde evra.
Plan obuhvata 72 zdravstvena objekta u 60 opština i gradova, a procenjuje se da će za građevinske radove biti potrebno oko milijardu i po evra. Kada se uračunaju oprema i ostala ulaganja, ukupan iznos mogao bi da dostigne dve milijarde evra.
Ključni projekti: od Beograda do manjih gradova
Među projektima koji se izdvajaju nalaze se rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije u Beogradu, izgradnja Kliničko-bolničkog centra Niš i radovi na Kliničko-bolničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Planirana su i nova ulaganja u Tiršovu, kardiovaskularnu kliniku Dedinje i dva porodilišta u Beogradu.
Značajni radovi predviđeni su i u Kragujevcu, Novom Pazaru, Užicu, Leskovcu, Vranju, Loznici i Kikindi, dok je najavljena i izgradnja nove bolnice u Šapcu, na površini od 4,2 hektara.
Govoreći o dosadašnjim ulaganjima i planovima za naredni period, Vučić je naveo da su u pojedinim gradovima već završeni ili započeti veliki projekti, uključujući rekonstrukcije bolnica i zdravstvenih ustanova
- I to je urađeno takođe da izgleda baš kao spejs-šatl. Urađen Kliničko-bolnički centar Vojvodina i dograđen Kliničko-bolnički centar Vojvodina u Novom Sadu. Urađeno od Leskovca i Vranja, najveći deo je rekonstrukcija i svega drugog, čak i dečijih dispanzera i svega drugog, pa preko Loznice do Kikinde gde je počelo da se radi i mnogo drugih mesta - naveo je Vučić i dodao da će biti urađena i nova bolnica u Šapcu na 4,2 hektara.
On je ukazao i na ulaganja u Nišu i najavio nastavak radova u Kragujevcu.
Novi lekovi i savremena medicinska oprema
Pored ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, najavljena su i dodatna izdvajanja za inovativne lekove, za koje će, prema Vučićevim rečima, biti potrebno desetine i stotine miliona evra.
Plan je i da zdravstvene ustanove budu opremljene savremenim dijagnostičkim uređajima, uključujući skenere, mamografe i magnetne rezonance, kako bi građani imali bolji pristup pregledima i dijagnostici, piše Alo!
- Borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka, i videćete nove lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu. Bude li potrebno, plaćaćemo još više zato što je zdravlje naših ljudi najvrednija i najvažnija stvar - najavio je Vučić.
Posao i besplatne specijalizacije za 480 mladih medicinara
Uz ulaganja u objekte i opremu, jedan od prioriteta je i zapošljavanje mladih zdravstvenih radnika. U okviru posebnog programa ugovore o radu dobilo je 480 medicinara, među kojima je 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i 380 najboljih medicinskih sestara i tehničara.
Mladim lekarima, pored zaposlenja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije, obezbeđene su besplatne specijalizacije, doktorske studije i mogućnosti stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu o trošku države.
Planirani investicioni ciklus obuhvata tako infrastrukturu, opremu, lekove i kadrove, a njegov najavljeni cilj je unapređenje uslova rada zdravstvenih ustanova i dostupnosti medicinskih usluga širom Srbije.
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