Politika

SINIŠA MALI SASUO ĐILASU BROJKE U LICE: "Medicinska sestra 32.000 dinara, lekar 52.000 u vaše vreme"

V.N.

16. 10. 2026. u 21:01

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SINIŠA Mali oštro je odgovorio Draganu Đilasu tokom predizborne debate o ekonomiji.

СИНИША МАЛИ САСУО ЂИЛАСУ БРОЈКЕ У ЛИЦЕ: Медицинска сестра 32.000 динара, лекар 52.000 у ваше време

Foto: printskrin N1

Mali je izneo podatke o platama zdravstvenih radnika, uporedio primanja iz 2012. godine sa današnjim i direktno upitao Đilasa zašto plate nije povećavao dok je bio na vlasti.

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