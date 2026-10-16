SINIŠA MALI SASUO ĐILASU BROJKE U LICE: "Medicinska sestra 32.000 dinara, lekar 52.000 u vaše vreme"

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.