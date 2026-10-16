ZAPAD U PANICI! Ruska leteća zver dobila novo oružje: Šta sve može modernizovani Tu-160M?

RUSKI strateški bombarder Tu-160 ostaje vodeći svetski nadzvučni avion u svojoj klasi, prema rečima Jurija Abrosimova, izvršnog direktora kompanije „Tupoljev” – projektnog biroa odgovornog za razvoj ove letelice.

Foto: Mil.ru

„Strateški nosač raketa Tu-160 i dalje je najbolji nadzvučni avion na svetu, koji nadmašuje uporedivi sistem letelica koji koriste Sjedinjene Države. Tu-160 drži 46 zvaničnih svetskih rekorda, uključujući one za trajanje leta i dolet”, istakao je Abrosimov. Ove izjave dolaze u trenutku kada Rusija nastavlja serijsku proizvodnju modernizovane verzije Tu-160M. Tu-160 se konstantno ocenjuje kao jedan od dva najsposobnija tipa operativnih strateških bombardera na svetu, uz američki avion B-2. Pritom, ruski bombarder ima znatno bolje letne karakteristike i može da koristi mnogo širi spektar tipova raketa, dok B-2 – iako ograničen veoma niskom stopom operativne ispravnosti – poseduje napredne „stelt” (nevidljive) karakteristike koje mu omogućavaju izvođenje udara uz prodor kroz neprijateljsku odbranu.



Tu-160M zadržava karakterističnu konfiguraciju krila promenljive geometrije, kakvu je imao i originalni model, kao i jedinstvenu sposobnost letenja brzinama većim od 2 Maha, ali uključuje opsežne izmene unutrašnjih sistema. Abrosimov je naveo da je oko 80 odsto sistema i opreme modernizovano, pri čemu su unapređeni avionika, sistemi za upravljanje letom i naoružanjem, navigaciona oprema, kao i motori. Cilj ovih izmena je produženje životnog veka letelice i poboljšanje njene sposobnosti za rad sa savremenim naoružanjem i navigacionim sistemima, a ne suštinska promena spoljašnjeg dizajna.Avion Tu-160 je prvi put korišćen u borbenim dejstvima 2015. godine, kada je izvodio vazdušne udare na džihadističke militante u Siriji kao podršku naporima sirijske vlade u borbi protiv pobunjenika, a u junu 2025. godine prvi put je angažovan u napadima na ciljeve u Ukrajini. Ova letelica može da nosi do 12 krstarećih raketa tipa H-55 ili H-101/102, smeštenih u dva unutrašnja rotaciona lansera. Iako je trenutno vodeći u svetu, očekuje se da će međunarodni značaj ovog bombardera značajno opasti kako Kina i Sjedinjene Države budu uvodile u upotrebu nove generacije „stelt” (nevidljivih) bombardera; američki model B-21, kao i dva različita kineska projekta, već su u fazi letnih ispitivanja. Nasuprot tome, ruski program „stelt” bombardera PAK DP suočio se sa značajnim kašnjenjima, a njegova budućnost ostaje krajnje neizvesna. Postoje nagađanja da bi ruski odbrambeni sektor mogao zatražiti podršku Kine u daljem razvoju.

militarywatchmagazine.com

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