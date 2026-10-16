Politika

BAJATOVIĆ: Neka uzmu imovinu Đilasu i meni

В. Н.

16. 10. 2026. u 21:02

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KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S. sa njim u razgovoru učestvuju Dragan Đilas, Dušan Bajatović i Jugoslav Ristić.

БАЈАТОВИЋ: Нека узму имовину Ђиласу и мени

Foto: Printskrin TV Nova

- Ovo je neozbiljno. Čudna ste televizija. Pričate o ideološkim stvarima. Boli me, bre, uvo. Jesam saučesnik. Mi smo zato faktor stabilnosti. Doveli smo na vlast Demokratsku stranku, Srpsku naprednu stranku. Vi ste pravili specijalne emisije o meni, ne o drugima. Čak i da drug Đilas dođe i uzme sve što sam ja ukrao, drugi uzmu od njega, to je jednokratan prihod. Neka uzmu imovinu i Đilasu i meni, jer smo krali. Mene istražuju 14 godina i ništa nisu našli. Ko je najveća kukavica? Kapital.  - ističe Bajatović.

Evropa daje 900.000 evra dnevno, a Rusija 3 miliona. Najbolje smo prošli kad smo sarađivali sa Rusima i Amerikancima. Sada imammo rusku priču i strateški dijalog sa Amerikancima

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U NOVOJ predizbornoj debati na TV Nova, posvećenoj ekonomiji i životnom standardu, učestvuju Siniša Mali, predstavnik liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, Dušan Bajatović iz liste „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“, Jugoslav Ristić, predstavnik „Studentske liste – Studenti pobeđuju“, i Dragan Đilas iz liste „Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš“.

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