Politika

MUP POTVRDIO: Skup SNS je bio veličanstven - u Novom Sadu 110.000 ljudi!

В. Н.

16. 10. 2026. u 21:14

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava javnost da je na večerašnjem javnom skupu u organizaciji Srpske napredne stranke, održanom na Trgu slobode u Novom Sadu, a prema zvaničnim procenama Policijske uprave u Novom Sadu, bilo prisutno oko 110.000 građana.

МУП ПОТВРДИО: Скуп СНС је био величанствен - у Новом Саду 110.000 људи!

Foto: Novosti


Javni skup je protekao potpuno mirno i bez ijednog incidenta. Policijski službenici uspešno su obezbedili stabilan javni red i mir, ličnu bezbednost svih prisutnih građana, kao i nesmetano odvijanje saobraćaja u gradu nakon završetka skupa.

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