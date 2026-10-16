NEĆE IH NOVI SAD, NEĆE IH NI SRBIJA Vučić: Hoćete li sami da birate vlast ili neko drugi da vam vodi spoljnu politiku?

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić na velikiom mitingu u Novom Sadu poručio je da Srbi neće glasati za Gruhonjića, Pajtića i Čanka!

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A kako to mislite da mi Srbi glasamo za Dinka Gruhonjića, Bojana Pajtića, Nenada Čanka? Da glasamo za Jovu Bakića? Da glasamo za ljude koji poistovećuju Alojzija Stepinca, zločinca sa svetim vladikom Nikolajem? Je li to budućnost koju nam nudite? Je li to obrazovanje koje nam nudite? Neće to Novi Sad, neće to Srbija. Kada ih pitamo za spoljnu politiku, bilo šta: "Ne damo Srbiju!" Tako je, "Ne damo Srbiju!" Kada ih pitate o sankcijama Rusiji, uveli bi koliko sutradan. I moje pitanje je: Hoćete li sami da birate vlast ili neko drugi da vam vodi spoljnu politiku? Vodiću samo i jedino, ubedljivo više od svega drugoga, o svojoj, najlepšoj i najvoljenijoj Srbiji! Robert zna koliko se borim i koliko ću da se borim za Srbiju! Zato im je i Putin rekao, jer im ne veruje, "nadam se da će Aleksandar Vučić biti novi premijer Srbije!"