SKANDAL U DEBATI: Bahati blokader Ristić preti Siniši Malom!

KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S.

Foto: Printskrin TV Nova

Jugoslav Ristić, kandidat Studentske liste preti Malom u emisiji.

- Biće vam olakašavajuća okolnost 25. ako sada ućutite - zapretio je Ristić.

Voditelj je odmah najavio reklame, kada se Siniša Mali pobunio i rekao da voditelj ne reaguje na pretnje Jugoslava Ristića.

- Vi to meni pretite? - upitao je Mali.