SKANDAL U DEBATI: Bahati blokader Ristić preti Siniši Malom!
KANDIDAT na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Siniša Mali gostuje u debati na Novoj S.
Jugoslav Ristić, kandidat Studentske liste preti Malom u emisiji.
- Biće vam olakašavajuća okolnost 25. ako sada ućutite - zapretio je Ristić.
Voditelj je odmah najavio reklame, kada se Siniša Mali pobunio i rekao da voditelj ne reaguje na pretnje Jugoslava Ristića.
- Vi to meni pretite? - upitao je Mali.
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