Kultura

RUSKE OPERSKE ZVEZDE NA OTVARANJU 58. BEMUS-a: Solisti Marijinskog, Boljšoj teatra i Bečke državne opere

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15. 10. 2026. u 13:23

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SVE je spremno za početak 58. Beogradskih muzičkih svečanosti – BEMUS-a, najstarijeg festivala umetničke muzike u Beogradu i Srbiji, koji će biti otvoren gala koncertom ruskih operskih umetnika, 17. oktobra u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

РУСКЕ ОПЕРСКЕ ЗВЕЗДЕ НА ОТВАРАЊУ 58. БЕМУС-а: Солисти Маријинског, Бољшој театра и Бечке државне опере

Foto: Mariinsky Theatre

Simfonijskim orkestrom i Horom RTS-a dirigovaće maestro Dušan Vilić, koji je od 2023. godine angažovan kao dirigent Marijinskog teatra – scene u Vladivostoku, a na glavnoj sceni Marijinskog teatra u Sankt Peterburgu redovno diriguje baletskim predstavama.

Foto: Mariinsky Theatre

Plejadu vrhunskih operskih umetnika na gala koncertu predvodiće sopran Tatjana Pavlovskaja, narodna umetnica Rusije, koja je tokom bogate karijere nastupala u vodećim operskim kućama širom sveta, kao što su Metropoliten Opera u Njujorku, La Skala u Milanu i Bavarska državna Opera, kao i u dvoranama Karnegi hol i Konserthebau (Amsterdam) i na prestižnim operskim festivalima u Raveni, Salzburgu, Glajndbornu i drugim gradovima.

Nastupala je i sa filharmonijskim orkestrima Njujorka, Čikaga, Los Anđelesa, Minhena, Helsinkija, Osla i Stokholma, a bila je nominovana za nagrade Grammy i BBC Music Magazine Award.

Foto: Mariinsky Theatre

Zajedno s njom na koncertu nastupaju mecosopran Ekaterina Lukaš, solistkinja Marijinskog teatra i gostujuća solistkinja Boljšoj teatra, kao i tenor Igor Morozov, solista Helikon opere i gostujući solista Marijinskog teatra.

Foto: Mariinsky Theatre

Takođe, sa Tatjanom će nastupiti bariton Vjačeslav Vasiljev, solista Marijinskog teatra, kao i solisti Bečke državne opere – bariton Sergej Kajdalov i bas Ilja Kazakov.

U izboru dirigenta Dušana Vilića, na programu gala koncerta su numere iz vrhunskih operskih dela Čajkovskog, Musorgskog i Rimskog-Korsakova, a poseban akcenat stavljen je na poslednje remek-delo Čajkovskog – operu "Jolanta".

Foto: Mariinsky Theatre

Ulaznice za ovogodišnji BEMUS dostupne su zainteresovanima na svim prodajnim mestima Ticket Vison-a i putem onlajn prodaje na tickets.rs.

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