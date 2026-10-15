SVE JE JASNO KAO DAN: Kurtijeva podrška "studentskoj listi" direktno iz parlamenta lažne države Kosovo! (VIDEO)

DANIMA se u medijima pojavljuju novi dokazi o podršci Aljbina Kurtija "studentskoj lisiti" u Srbiji. Premijer lažne države Kosovo preko svih svojih ljudi pokušava da lobira za listu pod rednim brojem 3.

Foto: Printskrin

Kako se može videti na snimku, Kurtijev poslanik Lazar Radulović, u parlamentu lažne države Kosovo nosio je majicu na kojoj se jasno vidi broj 3.

Narodu Srbije je već odavno sve jasno. "Studentksa lista" nedvosmisleno pokazuje kakav je njen plan za KiM i kako bi ga prodali bez da trepnu.

Ako je Kurti čovek koji je zadovoljan njihovim "idejama", nema tu mnogo dileme.

Pogotovo, ako uzmemo u obzir činjenucu da je za njih status "stvar pregovora".

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