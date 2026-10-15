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VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO! Srbija na nogama nakon moćne poruke: Ovo ne mogu da unište!

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15. 10. 2026. u 13:22

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NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao narodu moćnu poruku

ВУЧИЋ СЕ УПРАВО ОГЛАСИО! Србија на ногама након моћне поруке: Ово не могу да униште!

Foto: Printscreen/Informer

U video -poruci, Vučić kaže:

"Možda moje telo nije u najboljem stanju, može da ne bude. Moja glava je u boljem stanju nego sve njihove glave zajedno.

I pobeđivaću ih sa svakog mesta, na svakom mestu. I nikada moj duh neće moći da slome, ama baš nikada.

I to im je najveći problem. Slobodari imaju svoju ideju. Slobodarima je duh najvažniji, to je ono što ne mogu da unište", poručio je on.

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