VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO! Srbija na nogama nakon moćne poruke: Ovo ne mogu da unište!
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao narodu moćnu poruku
U video -poruci, Vučić kaže:
"Možda moje telo nije u najboljem stanju, može da ne bude. Moja glava je u boljem stanju nego sve njihove glave zajedno.
I pobeđivaću ih sa svakog mesta, na svakom mestu. I nikada moj duh neće moći da slome, ama baš nikada.
I to im je najveći problem. Slobodari imaju svoju ideju. Slobodarima je duh najvažniji, to je ono što ne mogu da unište", poručio je on.
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