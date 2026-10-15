DA NE BUDE POSLE "ŠTA TO BI"?! Jasna poruka Vučića: Budućnost nije igra, a Srbija nije igračka (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je novi video na društvenim mrežama sa jasnom porukom.
Poruka koja se prožima kroz simpatične skečeve i kroz prizore pojedinih projekata koji su od ogromnog zanačaja za našu zemlju je da ne mora uvek nešto da se menja i proba drugačije, posebno u slučaju države.
- Da ne bude posle, "šta to bi" - poruka je videa.
- Budućnost nije igra, a Srbija nije igračka - navodi Vučić.
Opširnije pogledajte u videu koji sledi:
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