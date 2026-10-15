Politika

"KOGA PODRŽAVAJU I ŠTA PODRŽAVAJU?“ Snimak iz Prištine izazvao raspravu o Studentskoj listi (VIDEO)

V.N.

15. 10. 2026. u 12:43

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KAKVI se politički interesi kriju iza takvih poteza?

КОГА ПОДРЖАВАЈУ И ШТА ПОДРЖАВАЈУ?“ Снимак из Приштине изазвао расправу о Студентској листи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Podrška Studentskoj listi iz Prištine ponovo je dospela u fokus javnosti, nakon snimka na kojem se vidi kako se jedan od poslanika u skupštini privremenih institucija u Prištini pojavio u majici sa brojem tri i natpisom „Studenti“.

I na društvnoj mreži Twitter pojavili su se brojni komentari i pitanja - kakvi se politički interesi kriju iza takvih poteza,

-Ako skupština u Prištini pruža podršku blokaderima, onda građani imaju pravo da pitaju kakvi se politički interesi kriju iza takvih poteza i kome oni zaista koriste - glasi jedan od komentara. 

- Valjda je ovima što ih i dalje podržavaju jasno,koga podržavaju i šta podržavaju!!!!- glasio je drugi komentar.

O odnosu Aljbina Kurtija i Studentske liste prethodno se oglasila i Ana Brnabić, potpredsednica Srpske napredne stranke, koja je iznela tvrdnju da Kurti lično podržava ovu izbornu listu.

- Dragi građani, jedino što treba da znate na temu odnosa Studentske liste prema Kosovu i Metohiji je da je ovu listu podržao lično Aljbin Kurti. Podržao je javno i direktno, a naložio je Nenadu Rašiću i Šaipu Kamberiju da je podrže – i glasovima, i logistički, ustupajući im mesta u biračkim odborima – navela je Brnabićeva.

Ona se posebno osvrnula na stavove Šaipa Kamberija o pitanju juga centralne Srbije i mogućnosti uključivanja tog pitanja u dijalog Beograda i Prištine.

– Dodatno, poštovani građani, treba da znate da se Šaip Kamberi, jedan od najbližih saradnika Aljbina Kurtija, zalaže da se pitanje, kako on kaže „Preševske doline“, tj. opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, uključi u dijalog između Beograda i Prištine. Takvi podržavaju Studentsku listu, a bore se protiv Aleksandra Vučića. Sve jasno – poručila je Brnabićeva.

(24sedam)

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