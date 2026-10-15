Politika

VUČEVIĆ UPOZORAVA NA CRNI BLOKADERSKI SCENARIO ZA SRBIJU! Spremaju nam potpuni ekonomski slom

V.N.

15. 10. 2026. u 13:11

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević razotkrio je pakleni scenario blokaderskog kandidata Dejana Šoškića.

ВУЧЕВИЋ УПОЗОРАВА НА ЦРНИ БЛОКАДЕРСКИ СЦЕНАРИО ЗА СРБИЈУ! Спремају нам потпуни економски слом

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

Prema njegovim rečima, posledice bi se direktno odrazile na životni standard građana - za 1.000 dinara kupovali bi duplo manje, dok bi mesečna rata kredita sa 30.000 skočila na čak 50.000 dinara.

- Od planova za smanjivanje penzija, koje kriju kao zmija noge, šta je Šoškić govorio. Kada Šoškić pobedi dobićete sve duplo manje za 1.000 dinara. Vi koji ste stariji i imate rate za kredite danas je rata 30.000, a kada Šoškić dođe na vlast biće 50.000 dinara. To ne kaže SNS, to kaže visokopozicionirani na blokaderskoj listi Šoškić. I ne podrazumeva se stabilan kurs dinara. Nikada nismo imali duži period stabilnosti dinara. Ne možete da poništite ove rezultate - poručio je Vučević na Kurir TV.

Govoreći o uvođenju sankcija Rusiji, za koje ističe da blokaderi veruju da to treba uraditi, Vučević postavlja pitanje - šta Srbija tada da radi s gasom.

- Odakle gas za škole, obdaništa, za firme? Šta radite po pitanju statusa KiM i Republike Srpske? Što može da vodi do toga da za blokadere KiM nije deo Srbije, pa ne očekuju podršku Kine, Indije. Ja uvek savetujem, poslušajte šta blokaderi govore - naglasio je Vučević.

(Informer)

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