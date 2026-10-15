VUČEVIĆ UPOZORAVA NA CRNI BLOKADERSKI SCENARIO ZA SRBIJU! Spremaju nam potpuni ekonomski slom
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević razotkrio je pakleni scenario blokaderskog kandidata Dejana Šoškića.
Prema njegovim rečima, posledice bi se direktno odrazile na životni standard građana - za 1.000 dinara kupovali bi duplo manje, dok bi mesečna rata kredita sa 30.000 skočila na čak 50.000 dinara.
- Od planova za smanjivanje penzija, koje kriju kao zmija noge, šta je Šoškić govorio. Kada Šoškić pobedi dobićete sve duplo manje za 1.000 dinara. Vi koji ste stariji i imate rate za kredite danas je rata 30.000, a kada Šoškić dođe na vlast biće 50.000 dinara. To ne kaže SNS, to kaže visokopozicionirani na blokaderskoj listi Šoškić. I ne podrazumeva se stabilan kurs dinara. Nikada nismo imali duži period stabilnosti dinara. Ne možete da poništite ove rezultate - poručio je Vučević na Kurir TV.
Govoreći o uvođenju sankcija Rusiji, za koje ističe da blokaderi veruju da to treba uraditi, Vučević postavlja pitanje - šta Srbija tada da radi s gasom.
- Odakle gas za škole, obdaništa, za firme? Šta radite po pitanju statusa KiM i Republike Srpske? Što može da vodi do toga da za blokadere KiM nije deo Srbije, pa ne očekuju podršku Kine, Indije. Ja uvek savetujem, poslušajte šta blokaderi govore - naglasio je Vučević.
(Informer)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
VUČIĆEV PLAN ZA ISTOČNU SRBIJU: Radimo, gradimo i povezujemo celu državu!
15. 10. 2026. u 11:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)