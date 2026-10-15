KRVOLOČNE STUDENTSKO BLOKADERSKE ZVERI OPET NAPADAJU: Poganim komentarima udarile na decu Aleksandra Vučića!

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, odlučio je da udomi četiri napuštena šteneta koja su ostala bez majke, ali su mrzitelji Aleksandra i njegove porodice i ovaj humani gest iskoristili za pogano podsmevanje, pokazujući da u svojoj zaslepljujućoj mržnji više ne prezaju ni od čega.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, ponovo je pokazao da ima veliko srce, nakon što je odlučio da pruži dom i ljubav napuštenim štencima koji su ostali bez majke.

Četiri mala bespomoćna bića, prepuštena sama sebi, dobila su šansu za lepši život zahvaljujući njegovoj odluci da ih ne ostavi na ulici.

- Čim su mi ih pokazali, znao sam da ne mogu da ih ostavim na ulici i da moram bar privremeno da im pomognem - poručio je juče Vučić, otkrivši da je odlučio da dva šteneta zadrži i da im pruži dom, dok će druga dva biti udomljena kod njegovih komšija.

Uz snimak četiri neodoljiva šteneta, Vučić je pozvao građane da mu pomognu u izboru imena, a svojom porukom pokazao da ljubav i briga prema životinjama ne poznaju granice.

Međutim, dok je ovaj gest kod mnogih izazvao pozitivne reakcije, na društvenoj mreži Iks pojavili su se i sramni komentari onih koji su odavno izgubili svaku meru u mržnji prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

Oni ni ovaj put nisu propustili priliku da pokažu svoje pravo lice.

Foto: Printskrin Iks

Tako su pojedini Vučićev humani gest iskoristili za pogano političko podsmevanje, nazivajući pse njegovom decom!

Kad mržnja toliko zaslepi čoveka da više ne ume da prepozna ni najobičniji čin dobrote, onda je jasno da je granica pristojnosti odavno pređena. U njihovom obračunu s Vučićem, izgleda, više ništa nije sveto - ni porodica, ni dobrota, ni briga o bespomoćnim životinjama, ni deca!

A napuštenim štencima nije važno ko je na vlasti, ko je u opoziciji i ko za koga glasa. Važno im je samo da dobiju hranu, sigurnost i dom. Upravo to je Aleksandar Vučić želeo da im pruži.

Foto: Printskrin Iks