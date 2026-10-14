VUČIĆ O NARODU KOJI JE POBEDIO BLOKADERE: LJudi su ostali čvrsti i jedinstveni

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 govorio je o napadima blokadera.

Foto: printskrin B92

- Oni koji napadaju mene, napadaju srpsku crkvu, svi iz regiona. Ja sam stvarno ponosan na ljude koji nas podržavaju, da li je to tri posto, pet posto, ponosan na te ljude. To su ljudi koji nisu hteli da se okreću kao suncokreti. Videli ste kad izažu sa suncokretom i mašu... govorim o svima njima, ne govorim samo o Srdanoviću. Ljudi su osetili da oni rade protiv države. Ma koliko uvreda trpeli i u porodici i na poslu, ljudi su ostali čvrsti i jedinstveni. Kod nas će da otpadne deo onih koji su imali privilegije, a to je jedan posto političke organizacije. Ja sam više i dalje proveo vremena u opoziciji, nego na vlasti. Uskoro će to biti jednako. Ako imate ideje i principe, onda ste spremni da platite cenu. Ako niste spremni da platite cenu, onda to nisu principiti, onda je to lagodan život bez oizazova. Ja sam spreman da platim cenu. Mislite da mi nešto mogu u zatvoru. Da me pošalju u zatvor zbog uvrede ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika? Nisam ni rekao da su lopuže, sad kažem, Imaju kuću u Marbelji. Mene da oterate u zatvor. Iz zatvora ću da vas pobeđujem. Samo možete da me ubijete, ne znate koliko je veliki pokret ljudi koji će da se suprotstavlja ljudima koji će da ruše državu. Mirno, staloženo, protiv onih koji biju žene. Sve nepismeni ćaci, a oni nekog drugog zovu ćaci - ističe Vučić.