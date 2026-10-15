USPEH U SUDSKIH PROCESIMA, PODRŠKA UTICAJNIH OSOBA Astro savet za četvrtak 15. oktobar: Na ove znake najviše utiče sekstil Sunce-Jupiter

DAN pred nama, 15. oktobar, obeležiće sjajan aspekt, sekstil, između Sunca u Vagi i Jupitera u Lavu.

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Ovaj aspekt između astroloških simbola ugleda (Sunce) i srećnih okolnosti (Jupiter) pogoduje pravnicima, studentima (na polaganju ispita), diplomatama, filozofima. Takođe, donosi novac, putovanja, slavu i priznanja, uspeh u javnim delatnostima i privatnom biznisu, sudskim procesima, stranim zemljama, saradnju sa strancima, poslovnu ekspanziju, kao i podršku uticajnih i uglednih osoba.

U natalnom horoskopu, ovaj aspekt često donosi nasledstvo po ocu (koji je uglavnom uspešan i ugledan).

U kojoj će meri ovaj aspekt delovati na osobu, zavisi i od ostalih aspekata u njenom horoskopu.

Sekstil Sunce-Jupiter će najviše uticati na Vage, Lavove, Blizance, Strelce, Vodolije i Ovnove, kao i na osobe rođene sa podznakom u ovim znacima.