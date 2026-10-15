ZAČINJENI REZANCI SA GOVEDINOM: Ovo morate da probate
Brzi rezanci sa mlevenom govedinom, svežom paprikom i ljutom čili papričicom, preliveni bogatim slatko-slanim sosom, savršen su izbor za ručak ili večeru.
Sastojci:
- 500 gr mlevene govedine
- 550 gr svežih rezanaca sa jajima
- 1 crvena čili papričica
- 1 crvena paprika
- 80 gr mladog luka
Za sos:
- 4 kašike tamnog soja sosa
- 2 kašike slatkog čili sosa
- 2 kašike meda
- 1 kašika pirinčanog sirćeta
- 1 kašika srirača sosa
- 2 kašičice paste od belog luka
- 2 kašičice paste od đumbira
- 1 kašika susamovog ulja
- 150 ml goveđeg bujona
Za posipanje:
preprženi susam
seckani mladi luk
nekoliko kolutića svežeg čilija
Priprema:
U zagrejanom tiganju propržite mlevenu govedinu dok lepo ne porumeni i ne bude potpuno pečena. Dodajte seckanu crvenu papriku, čili i mladi luk, pa kratko propržite.
U posudi pomešajte sve sastojke za sos i prelijte preko mesa i povrća. Krčkajte nekoliko minuta, dok se ukusi ne sjedine.
Rezance pripremite prema uputstvu na pakovanju, ocedite ih i dodajte u tiganj. Sve dobro promešajte da rezanci upiju ukusan sos, pa poslužite posuto susamom, mladim lukom i svežim čilijem.
Prijatno!
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