Ručak dana

ZAČINJENI REZANCI SA GOVEDINOM: Ovo morate da probate

Milena Tomasevic

15. 10. 2026. u 07:00

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Brzi rezanci sa mlevenom govedinom, svežom paprikom i ljutom čili papričicom, preliveni bogatim slatko-slanim sosom, savršen su izbor za ručak ili večeru.

ЗАЧИЊЕНИ РЕЗАНЦИ СА ГОВЕДИНОМ: Ово морате да пробате

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr mlevene govedine
  • 550 gr svežih rezanaca sa jajima
  • 1 crvena čili papričica
  • 1 crvena paprika
  • 80 gr mladog luka

Za sos:

  • 4 kašike tamnog soja sosa
  • 2 kašike slatkog čili sosa
  • 2 kašike meda
  • 1 kašika pirinčanog sirćeta
  • 1 kašika srirača sosa
  • 2 kašičice paste od belog luka
  • 2 kašičice paste od đumbira
  • 1 kašika susamovog ulja
  • 150 ml goveđeg bujona

Za posipanje:

preprženi susam
seckani mladi luk
nekoliko kolutića svežeg čilija

Priprema:

U zagrejanom tiganju propržite mlevenu govedinu dok lepo ne porumeni i ne bude potpuno pečena. Dodajte seckanu crvenu papriku, čili i mladi luk, pa kratko propržite.
U posudi pomešajte sve sastojke za sos i prelijte preko mesa i povrća. Krčkajte nekoliko minuta, dok se ukusi ne sjedine.
Rezance pripremite prema uputstvu na pakovanju, ocedite ih i dodajte u tiganj. Sve dobro promešajte da rezanci upiju ukusan sos, pa poslužite posuto susamom, mladim lukom i svežim čilijem.

Prijatno!

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