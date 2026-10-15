ZAČINJENI REZANCI SA GOVEDINOM: Ovo morate da probate

Brzi rezanci sa mlevenom govedinom, svežom paprikom i ljutom čili papričicom, preliveni bogatim slatko-slanim sosom, savršen su izbor za ručak ili večeru.

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Sastojci:

500 gr mlevene govedine

550 gr svežih rezanaca sa jajima

1 crvena čili papričica

1 crvena paprika

80 gr mladog luka

Za sos:

4 kašike tamnog soja sosa

2 kašike slatkog čili sosa

2 kašike meda

1 kašika pirinčanog sirćeta

1 kašika srirača sosa

2 kašičice paste od belog luka

2 kašičice paste od đumbira

1 kašika susamovog ulja

150 ml goveđeg bujona

Za posipanje:

preprženi susam

seckani mladi luk

nekoliko kolutića svežeg čilija

Priprema:

U zagrejanom tiganju propržite mlevenu govedinu dok lepo ne porumeni i ne bude potpuno pečena. Dodajte seckanu crvenu papriku, čili i mladi luk, pa kratko propržite.

U posudi pomešajte sve sastojke za sos i prelijte preko mesa i povrća. Krčkajte nekoliko minuta, dok se ukusi ne sjedine.

Rezance pripremite prema uputstvu na pakovanju, ocedite ih i dodajte u tiganj. Sve dobro promešajte da rezanci upiju ukusan sos, pa poslužite posuto susamom, mladim lukom i svežim čilijem.

Prijatno!