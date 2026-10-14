VUČIĆ: Nećemo kršiti Ustav, ali menjaćemo zakone u oblasti pravosuđa!

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će, ukoliko dobije poverenje građana na izborima 25. oktobra, menjati zakone vezane za oblast pravosuđa kako bi se unapredila i ta oblast uz poštovanje Ustava Srbije.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Vučić je na TV B92 istakao da je mnogo nezadovoljstva kod građana po pitanju stanja u pravosuđu i dodao da je i sam nezadovoljan.

"Mnogo je nezadovoljstva među narodom stanjem u pravosuđu. Saglasan. Jednako sam nezadovoljan kao i ljudi. Tu imamo najmanje ingerencije i nećemo moći da kršimo Ustav, ali ćemo menjati zakone", kazao je Vučić.

Kako je dodao, menjaće se zakoni i ponašaće se odgovorno. Istakao je da će pokušati da vrati i pravosuđe i tužilaštvo građanima Srbije.