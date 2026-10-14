Politika

BURNO NA BANOVOM BRDU! Skandiranje „Ratko, šiptare“ zapalilo mreže!

В. Н.

14. 10. 2026. u 21:18

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“RATKO, Šiptare!” odjekivalo je Banovim brdom, a iza toga stoji, naravno, ko drugi nego blokaderi.

БУРНО НА БАНОВОМ БРДУ! Скандирање „Ратко, шиптаре“ запалило мреже!

Foto: printskrin 24sedam.rs

Šta bi drugo, kad bolje i ne znajui, nego da se služe govorom mržnje. Sreća, pa su i dalje ispod granice svake inteligencijske skale i potpuno nesvesni da su njihovi snimci zapravo dokaz protiv njih samih.  Svu bruku blokaderskog zbora pogledajte u Lažomeru.

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

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