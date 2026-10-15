Politika

SKANDALČINA NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA: Studente uče kako da smene režim, pa se još hvale na mrežama kako krše Zakon

В.Н.

15. 10. 2026. u 22:04

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SKANDALOZNE scene sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu potvrđuju da su visokoškolske ustanove u potpunosti otete i zloupotrebljene za najcrnju političku propagandu.

СКАНДАЛЧИНА НА ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА: Студенте уче како да смене режим, па се још хвале на мрежама како крше Закон

Foto:Zoran Jovanovic Maccak

Dok Zakon o visokom obrazovanju jasno zabranjuje bilo kakvo političko delovanje na univerzitetima, na zvaničnim nalozima Fakulteta političkih nauka sramno je osvanula objava o održanom predavanju pod nazivom „Kako smo smenili autoritarni režim u Mađarskoj“.

Umesto da studente uče nauci i obrazuju ih, opozicioni ideolozi su učionice pretvorili u privatne izborne štabove i poligone za političke treninge rušenja vlasti, otvoreno i bez trunke srama kršeći zakon.

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