SKANDALČINA NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA: Studente uče kako da smene režim, pa se još hvale na mrežama kako krše Zakon

SKANDALOZNE scene sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu potvrđuju da su visokoškolske ustanove u potpunosti otete i zloupotrebljene za najcrnju političku propagandu.

Foto:Zoran Jovanovic Maccak

Dok Zakon o visokom obrazovanju jasno zabranjuje bilo kakvo političko delovanje na univerzitetima, na zvaničnim nalozima Fakulteta političkih nauka sramno je osvanula objava o održanom predavanju pod nazivom „Kako smo smenili autoritarni režim u Mađarskoj“.

Umesto da studente uče nauci i obrazuju ih, opozicioni ideolozi su učionice pretvorili u privatne izborne štabove i poligone za političke treninge rušenja vlasti, otvoreno i bez trunke srama kršeći zakon.

(24 sedam)