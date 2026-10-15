Politika

HIT SNIMAK IZ GOROBILJA: Kako Aleksandar Vučić nađe način na uvek bude uz svoj narod! (VIDEO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 21:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pronašao je način, da, iako je oko 200 kilometara udaljen, bude uz narod u Gorobilju.

ХИТ СНИМАК ИЗ ГОРОБИЉА: Како Александар Вучић нађе начин на увек буде уз свој народ! (ВИДЕО)

Foto Tanjug

U tome mu je "pomalo" pomogla Ana Brnabić!

 - Aleksandar Vučić je čovek koji uvek nađe način da bude sa svojim narodom. U svakom gradu, u svakoj opštini, u svakom selu, u svakom zaseoku u Srbiji. I Gorobilje jednoglasno kaže - do pobede!


1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! - napisala je Brnabić na instagramu. 

 

BONUS VIDEO: Lazar Radulović - Kurtijeva podrška "studentskoj listi" direktno iz parlamenta lažne države Kosovo!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LJUTA JE I ZBUNJENA Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije
Svet

0 0

"LjUTA JE I ZBUNjENA" Probudila se žena koja je preživela smrtnu kaznu - advokat otkriva šta je prvo pitala nakon dve smrtonosne injekcije

KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.

15. 10. 2026. u 13:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽELIM ZRELOG MUŠKARCA KOJI ZNA ŠTA ŽELI: Ceca Ražnatović otkrila da li bi se ponovo udala

"ŽELIM ZRELOG MUŠKARCA KOJI ZNA ŠTA ŽELI": Ceca Ražnatović otkrila da li bi se ponovo udala