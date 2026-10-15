HIT SNIMAK IZ GOROBILJA: Kako Aleksandar Vučić nađe način na uvek bude uz svoj narod! (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pronašao je način, da, iako je oko 200 kilometara udaljen, bude uz narod u Gorobilju.
U tome mu je "pomalo" pomogla Ana Brnabić!
- Aleksandar Vučić je čovek koji uvek nađe način da bude sa svojim narodom. U svakom gradu, u svakoj opštini, u svakom selu, u svakom zaseoku u Srbiji. I Gorobilje jednoglasno kaže - do pobede!
1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA! - napisala je Brnabić na instagramu.
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