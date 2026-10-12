VOJSKA SRBIJE ZAPOŠLJAVA: Plata veća za 20 odsto, beneficirani staž, a evo ko može da se prijavi

POSLE letnjeg konkursa, Vojska Srbije ponovo otvara vrata mladima koji žele siguran posao, redovna primanja i brojne pogodnosti! Raspisan je konkurs za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, a posebno je zanimljivo što je za pojedina radna mesta dovoljna samo osnovna škola, dok prethodno služenje vojnog roka nije obavezno.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vosjke Srbije

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za mesta vozača i nišandžija tenkova, a prijave su otvorene do 31. oktobra 2026. godine.

Posao je ponuđen u tenkovskim jedinicama Kopnene vojske u Nišu, Kraljevu, Vranju i Sremskoj Mitrovici, uključujući i Tenkovski bataljon T-72M u Nišu, čiji pripadnici koriste modernizovane tenkove T-72MS.

Za vozača tenka dovoljna i osnovna škola

Jedna od najvećih prednosti konkursa jesu uslovi za prijavljivanje, koji omogućavaju većem broju mladih da započnu profesionalnu vojnu karijeru.

Za radno mesto vozača tenka potrebno je imati završenu osnovnu školu i vozačku dozvolu B kategorije, dok kandidati za nišandžiju moraju da imaju završenu srednju školu.

Opšti uslovi podrazumevaju da su kandidati punoletni državljani Srbije koji u trenutku prijavljivanja nisu navršili 35 godina, kao i da su zdravstveno i psihofizički sposobni za vojnu službu.

Neophodno je i da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za delo koje se goni po službenoj dužnosti, da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem.

Pravo prijave imaju i oni koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem. Ukoliko budu izabrani, biće upućeni na odgovarajuću obuku kako bi stekli uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Plata uvećana za 20 odsto, a tu su i druge pogodnosti

Rad u tenkovskim jedinicama donosi i posebne finansijske pogodnosti. Prema informacijama Vojske Srbije, pripadnici ovih jedinica imaju pravo na dodatak koji iznosi 20 odsto mesečne plate.

Pored redovnih primanja i dodatka na platu, profesionalnim vojnicima obezbeđeni su beneficirani radni staž, koji omogućava povoljnije uslove za penzionisanje, kao i zdravstvena zaštita u vojnim zdravstvenim ustanovama za njih i članove njihovih porodica.

Među pogodnostima su i mogućnost stručnog usavršavanja, napredovanja u vojnoj karijeri, kao i popusti kod privrednih subjekata sa kojima Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imaju ugovore o saradnji.

Mogućnost stalnog zaposlenja posle tri godine

Kandidati koji uspešno prođu selekciju najpre će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu na period od šest meseci.

Nakon toga postoji mogućnost produženja ugovora na period do tri godine, a potom i zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme, u skladu sa propisanim uslovima i potrebama Vojske Srbije.

To znači da rad u tenkovskim jedinicama može da predstavlja početak dugoročne profesionalne karijere, uz mogućnost dodatnog obrazovanja i napredovanja.

Kako se prijaviti i do kada traje konkurs?

Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine.

U postupku selekcije proveravaju se stručna sprema, zdravstvena i psihološka sposobnost, fizička spremnost i ispunjenost bezbednosnih uslova.

Svi zainteresovani kandidati mogu da pronađu detaljna uputstva o potrebnoj dokumentaciji, načinu prijavljivanja i kontakt telefone jedinica na zvaničnim internet stranicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Iz Vojske Srbije poručuju da vojni poziv predstavlja priliku za mlade ljude koji žele da se profesionalno razvijaju, rade u timu i budu deo jedinica opremljenih savremenim borbenim sredstvima.

(24sedam)