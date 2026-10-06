VUČIĆ ODGOVORIO NA TRAMPOVU IZJAVU: Verujem da ćemo napraviti velike stvari

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da strateški dijalog sa SAD neće biti ni lak ni jednostavan, ali da veruje da će, za Srbiju biti napravljene velike stvari.

Foto: Instagram/Buducnost Srbije

- Važno je da razvijamo i nastavimo taj strateški dijalog. Verujem da to neće biti ni lako, ni jednostavno, ali verujem da ćemo na kraju uspeti da napravimo velike stvari za Srbiju. Suviše je ozbiljna tema, da bi se šalio sa studentsko-blokaderskim stvarima. Verujem da je to važna stvar za nas - rekao je Vučić odgovarajući u Mionici na pitanje novinara da prokomentariše izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da SAD "imaju veoma dobre odnose sa Srbijom".

Tramp je juče, odgovarajući na pitanje novinara pred Belom kućom o strateškom dijalogu koji je pokrenut između dve zemlje, kao i o saradnji Beograda i Vašingtona, odgovorio "Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom".

(Tanjug)

