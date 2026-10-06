GUJON PODRŽAO ZAFRANOVIĆA: Neko ima pravo da bude žrtva, a neko to pravo nema?
ARNO Gujon podržao je Lordana Zafranovića koji je meta napada ustaša i blokadera zbog filma o Jasenovcu.
- Kada sam pre više od dvadeset godina počeo da govorim o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, brzo sam shvatio jednu stvar: nisu sve žrtve jednako poželjne u javnom prostoru. Neko ima pravo da bude žrtva a neko to pravo nema, jer je njemu dodeljena uloga da bude dželat. To vidimo nažalost i danas u slučaju filma Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42 - Đeca Kozare“ koji govori o stradanju dece u Jasenovcu. Taj film je napadnut iz Hrvatske, jer uloge ne odgovaraju zapadnom mejnstrimu - Srbi su žrtve a ne ubice. Napadnut je jer su Srbija i Republika Srpska izdvojile sredstva za njegovo finansiranje. A ko bi to finansirao kad ne bismo mi? Ko bi govorio o tim nedužnim žrtvama kad bismo mi iz Srbije i Srpske ćutali o njima? Najviše me pogodilo to što su i pojedinci iz Beograda, novinari, glumci, političari, takođe napali film i reditelja Lordana Zafranovića. Napali su remek delo koji će ostati upisano u istoriji. To su uradili zbog dnevne politike. Jer smatraju da je sve politika i da sve mora da se politizuje. Ne mora. Jer sećanje pripada svima. Deca Kozare su postojala. Njihovo stradanje se dogodilo. I nijedan bojkot u Beogradu ili politička cenzura u Hrvatskoj to ne može izbrisati - naveo je Gujon na Iksu.
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