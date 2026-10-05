NIJEDNA LEPA REČ ZA SRDANOVIĆA: Zbog njega se stidim što sam u zdravstvu! (VIDEO)

IAKO se predstavlja kao veliki stručnjak, žena koja je radila u Sremskoj Kamenici sa njim nije imala reči hvale.

Foto: Printskrin

Prvi na blokaderskoj listi, Ilija Srdanović, omražen je među narodom, a jedna gospođa ispričala je detalje iz njegove karijere.

Iako se predstavlja kao veliki stručnjak, žena koja je radila s njim u Sremskoj Kamenici nije imala reči hvale za Srdanovića.

Novinari jednog medija pričali su s njom na Limanskoj pijaci u Novom Sadu i tom prilikom ona je rekla kako je njena prijateljica direktno sarađivala sa Srdanovićem.

- Pitala sam koleginicu iz Kamenice: "Molim te, reci mi, kad je taj doktor bio normalan... Niko se nije lečio, ništa nije radio" - rekla je žena i dodala da je istinita informacija o njegovom užasnom odnosu prema ženama.

- Svi su ćutali... Stidim se ponekada što sam u zdravstvu, verujte... - dodala je žena.

Govoreći o predstavnicima tzv. "Studenske liste", žena je rekla da su joj zvonili na vrata u svojoj akciji uznemiravanja od vrata do vrata.

- Ja im kažem: "Šta hoćete, ja ne glasam, vi ste rekli od 65 godina ne mogu da glasaju, doviđenja!" - poručila je žena.