Politika

VUČIĆ O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA: Vidim šta objavljuju, nasmejem se i nastavim dalje

В.Н.

05. 10. 2026. u 14:35

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavlja obilazak Srbije u okviru predizborne kampanje, poručivši da neće odustati od borbe za zemlju i da će nastaviti da se zalaže za njen razvoj, ulaganja i bolji život građana.

ВУЧИЋ О РЕЗУЛТАТИМА ИСТРАЖИВАЊА: Видим шта објављују, насмејем се и наставим даље

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je, obraćajući se narodu u Bačkom Gradištu, govorio o istraživanjima pred izbore.

- Ja nikada nisam zadovoljan. Vidim da svi objavljuju neka istraživanja, ja se nasmejem i to je to. Još nisam zadovoljan. Ozbiljni i odgovorni ljudi nikada nisu zadovoljni - rekao je Vučić.

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