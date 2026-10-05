VUČIĆ O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA: Vidim šta objavljuju, nasmejem se i nastavim dalje

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nastavlja obilazak Srbije u okviru predizborne kampanje, poručivši da neće odustati od borbe za zemlju i da će nastaviti da se zalaže za njen razvoj, ulaganja i bolji život građana.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je, obraćajući se narodu u Bačkom Gradištu, govorio o istraživanjima pred izbore.

- Ja nikada nisam zadovoljan. Vidim da svi objavljuju neka istraživanja, ja se nasmejem i to je to. Još nisam zadovoljan. Ozbiljni i odgovorni ljudi nikada nisu zadovoljni - rekao je Vučić.