Politika

BRNABIĆ OŠTRO O TUPANJCU I CRTI: "Pozivaju na napad na policiju, pa se prave da su za demokratiju!"

T.J.

04. 10. 2026. u 18:16

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VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na društvenoj mreži Iks na objavu Raše Nedeljkova, koji je uputio "punu podršku ekstremisti Vladimiru Tupanjcu", inače učesniku blokada.

БРНАБИЋ ОШТРО О ТУПАЊЦУ И ЦРТИ: Позивају на напад на полицију, па се праве да су за демократију!

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Brnabić je ocenila da je "neverovatno" da predstavnik bilo koje nevladine organizacije promoviše nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka, posebno ako istovremeno predstavlja organizaciju koja se bavi nezavisnim posmatranjem izbora.

Ona je posebno ukazala na Vladimira Tupanjca, pravnog eksperta CRTE, navodeći da je javnost mogla da čuje njegove reči: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno, pa stavite kapuljače."

- Na to, umesto da se ograde i upute izvinjenje i zamole da se takve stvari ne rade, od CRTE čujemo – podrška za Tupanjca! - navela je Brnabić.

Ona je uporedila reakciju institucija i javnosti u Srbiji sa zapadnoevropskim zemljama koje, kako je navela, finansiraju CRTU, pitajući kako bi u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj prošla nevladina organizacija čiji predstavnik bi pozivao na napade na policiju.

Brnabić je pozvala građane da više ne slušaju "mišljenje, ocene ili direktive CRTE", tvrdeći da je njihov cilj "smetanja vlasti, bez obzira na narodnu volju".

Na kraju objave poručila je da 25. oktobra lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" treba da pobedi "ne silom, ne krađom, već glasovima ljudi koji veruju u slobodnu Srbiju".

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavio audio-snimak sa sastanka učesnika blokada na kojem se, prema objavljenom transkriptu, čuje Vladimir Tupanjac, advokat i ekspert u Pravnom timu CRTE, kako govori: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno pa stavite kapuljače". Snimak su objavili i preneli brojni mediji, a sporna izjava izazvala je oštre reakcije predstavnika vlasti.

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