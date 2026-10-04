BRNABIĆ OŠTRO O TUPANJCU I CRTI: "Pozivaju na napad na policiju, pa se prave da su za demokratiju!"

VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na društvenoj mreži Iks na objavu Raše Nedeljkova, koji je uputio "punu podršku ekstremisti Vladimiru Tupanjcu", inače učesniku blokada.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Brnabić je ocenila da je "neverovatno" da predstavnik bilo koje nevladine organizacije promoviše nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka, posebno ako istovremeno predstavlja organizaciju koja se bavi nezavisnim posmatranjem izbora.

Ona je posebno ukazala na Vladimira Tupanjca, pravnog eksperta CRTE, navodeći da je javnost mogla da čuje njegove reči: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno, pa stavite kapuljače."

- Na to, umesto da se ograde i upute izvinjenje i zamole da se takve stvari ne rade, od CRTE čujemo – podrška za Tupanjca! - navela je Brnabić.

Ona je uporedila reakciju institucija i javnosti u Srbiji sa zapadnoevropskim zemljama koje, kako je navela, finansiraju CRTU, pitajući kako bi u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj prošla nevladina organizacija čiji predstavnik bi pozivao na napade na policiju.

Brnabić je pozvala građane da više ne slušaju "mišljenje, ocene ili direktive CRTE", tvrdeći da je njihov cilj "smetanja vlasti, bez obzira na narodnu volju".

Na kraju objave poručila je da 25. oktobra lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" treba da pobedi "ne silom, ne krađom, već glasovima ljudi koji veruju u slobodnu Srbiju".

Neverovatno je da bilo koji predstavnik, bilo koje nevladine organizacije, promoviše nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka. Još je neverovatnije da to uradi neko ko predstavlja "nezavisnog", "kredibilnog" posmatrača na izborima i od koga se očekuje da pruži svoju, nezavisnu i nepristrasnu, ocenu izbornih uslova. Cela zemlja je od strane "pravnog eksperta" CRTE Vladimira Tupanjca, mogla da čuje jasne instrukcije tokom, pretpostavljam, jedne od obuka koju pružaju učesnicima na izborima: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno, pa stavite kapuljače". Na to, umesto da se ograde i upute izvinjenje i zamole da se takve stvari ne rade, od CRTA čujemo - podrška za Tupanjca! Toliko o tome koliko je CRTA za vladavinu prava, za demokratiju, za izborne uslove, i koliko su nezavisni, objektivni i nepristrasni. Ovako nešto bi bilo najoštrije i najhitnije sankcionisano u svim onim zemljama zapadne Evrope koje finansiraju CRTU. Ali se podrazumeva da građani Srbije sve moraju da tolerišu jer - demokratija.... Pozivam građane Srbije da ne slušaju više ni mišljenje, ocene, ili direktive CRTE, jer su više puta do sada pokazali da im je jedini cilj smena vlasti, bez obzira na narodnu volju. Zamislite da u Velikoj Britaniji ili Nemačkoj postoji nevladina organizacija koja obučava ljude kako da napadaju policiju, ako "baš moraju". Koliko bi opstala? Sat vremena nakon što bi se za to saznalo? Dva sata? Ne duže sigurno. Ovde se takvim pozivima na nasilje ponose, a oni koji ih finansiraju, svakako će nastaviti da ih finansiraju. I da uporedo pričaju o vladavini prava. Baš zbog svega toga, 25. oktobra lista ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA mora do pobede. Ne silom. Ne krađom. Glasovima ljudi koji veruju u slobodnu Srbiju. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 4, 2026

Podsetimo, na društvenim mrežama se pojavio audio-snimak sa sastanka učesnika blokada na kojem se, prema objavljenom transkriptu, čuje Vladimir Tupanjac, advokat i ekspert u Pravnom timu CRTE, kako govori: "Ako već morate da napadate policiju, uradite to pametno pa stavite kapuljače". Snimak su objavili i preneli brojni mediji, a sporna izjava izazvala je oštre reakcije predstavnika vlasti.