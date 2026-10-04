Politika

OMLADINA SNS U AKCIJI, AUTOBUS KRSTARI NOVIM BEOGRADOM: Narod pruža podršku Aleksandru Vučiću i listi Ujedinjena Srbija

Novosti online

04. 10. 2026. u 18:05

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OMLADINA SNS ponovo je u akciji.

ОМЛАДИНА СНС У АКЦИЈИ, АУТОБУС КРСТАРИ НОВИМ БЕОГРАДОМ: Народ пружа подршку Александру Вучићу и листи Уједињена Србија

Foto: Printskrin

Naime, dvospratni autobus ide Novim Beogradom i građani pružaju podršku Aleksandru Vučiću i listi Ujedinjena Srbija.

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