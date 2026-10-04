Politika

"STUDENTSKA" LISTA PONOVO NAPADA NA PORODICE: Eto na čemu im se svodi čitava politika!

В.Н.

04. 10. 2026. u 18:08

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević i njegova porodica su ponovo meta napada blokadera.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА ПОНОВО НАПАДА НА ПОРОДИЦЕ: Ето на чему им се своди читава политика!

Foto: Printscreen

- Vučeviću, to što nisi mogao da upišeš srednju školu, ne znači da nisi imao vremena da se naučiš pristojnosti. Ali dobro, kako si ti (ne)vaspitan, isto tako si vaspitavao i sina. Ne pada iver daleko od klade - navodi se u objavi "BlokadaPFNS" na društvenoj mreži Iks. 


Foto: Printscreen

Na ovome se svodi politika tzv. studentske liste!

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