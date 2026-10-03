MALI ISPRED ARENE: "Kada smo zajedno, mi smo nepobedivi!" Poslao snažnu poruku pred 25. oktobar (VIDEO)

VELIKI broj građana okupio se danas ispred Beogradske arene, gde se održava veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

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Ministar finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, došao je ispred Arene, odakle je poručio da veliki broj okupljenih, kako je ocenio, pokazuje podršku politici Aleksandra Vučića.

- Većina građana Srbije poštuje, ceni i podržava politiku Aleksandra Vučića, politiku koja je usmerena pre svega na očuvanje mira i stabilnosti i na dalji ubrzani rast i razvoj naše Srbije - rekao je Mali.

Govoreći o atmosferi među okupljenima, Mali je rekao da, prema njegovim rečima, među građanima nema mržnje i nasilja.

- To je normalna Srbija koja se druži, koja razgovara, koja razmenjuje lepa iskustva, koja se lepo i ponaša, lepo i oseća. I svi kada smo zajedno, kada smo složni, jedinstveni, ujedinjeni, mi smo tada nepobedivi - poručio je Mali.

On je govorio i o ekonomskim rezultatima vlasti, navodeći stabilan dinar, rast plata i penzija, minimalne zarade i nisku nezaposlenost kao rezultate politike Aleksandra Vučića.

- Ima dosta toga i što nismo uradili, ima i dosta grešaka koje smo pravili. Ja se izvinjavam svim građanima Srbije na greškama koje smo pravili. Ko radi, taj i greši - rekao je Mali.

Osvrnuo se i na političke protivnike, tvrdeći da se, kako je rekao, radi o "bivšim, recikliranim DOS-ovim kadrovima" koji pokušavaju da se vrate na vlast kroz studentsku listu.

Mali je posebno izdvojio 25. oktobar, kada će, kako je rekao, građani odlučivati o daljem pravcu Srbije.

- Ili ćemo da nastavimo putem ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja, da gradimo puteve, pruge, da otvaramo nova radna mesta, da dižemo plate i penzije, da se borimo za samostalnu, nezavisnu i slobodarsku Srbiju, ili ćemo da se vratimo u vreme blokada, vreme do 2012. godine - rekao je Mali.

Na kraju je pozvao građane da podrže listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", uz poruku da bi Aleksandra Vučića želeo da vidi na mestu predsednika Vlade u narednom mandatu.