Politika

FICO PROPUŠTA PROSLAVU NA DUKLI: Ipak stiže na veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Novosti online

03. 10. 2026. u 16:36

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PREMIJER Slovačke Robert Fico u subotu neće prisustvovati proslavi 82. godišnjice Karpatsko-dukljanske operacije kod Spomenika čehoslovačkom armijskom korpusu na Dukli.

ФИЦО ПРОПУШТА ПРОСЛАВУ НА ДУКЛИ: Ипак стиже на велики скуп листе Александар Вучић – Уједињена Србија.

Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog uporne viroze, on neće održati ni planirani govor. O tome je izvestila Kancelarija vlade SR.

"Izvinjavam se zbog odsustva sa današnjeg događaja na Dukli, kojem sam se veoma radovao. Cele nedelje se borim sa virozom i potrebno mi je da se bukvalno na nekoliko sati 'isključim', kako bih mogao da ispunim dalji radni program. Pokušaću da se oporavim toliko da uveče mogu da otputujem u Beograd“, napisao je premijer na Fejsbuku.

Ipak, Fico stiže na miting veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

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