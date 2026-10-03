FICO PROPUŠTA PROSLAVU NA DUKLI: Ipak stiže na veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
PREMIJER Slovačke Robert Fico u subotu neće prisustvovati proslavi 82. godišnjice Karpatsko-dukljanske operacije kod Spomenika čehoslovačkom armijskom korpusu na Dukli.
Zbog uporne viroze, on neće održati ni planirani govor. O tome je izvestila Kancelarija vlade SR.
"Izvinjavam se zbog odsustva sa današnjeg događaja na Dukli, kojem sam se veoma radovao. Cele nedelje se borim sa virozom i potrebno mi je da se bukvalno na nekoliko sati 'isključim', kako bih mogao da ispunim dalji radni program. Pokušaću da se oporavim toliko da uveče mogu da otputujem u Beograd“, napisao je premijer na Fejsbuku.
Ipak, Fico stiže na miting veliki skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
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