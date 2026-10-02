ISTA ŽENA, DVE SLIKE SRBIJE: Nekada džakovi i pomoć, danas pesnica zbog političkog neslaganja - ovo je priča o LJilji
PRE NEGO što je 30. septembra ove godine u Novom Sadu Ljiljana Cvjetković, članica Srpske napredne stranke, doživela je fizički napad od strane blokadera kod Futoške pijace, već je jednom bila u priči o kojoj se pisalo zbog nečeg sasvim drugog - zbog pomoći drugima.
Pre više od deset godina, kada je Srem ugrožavala voda, Ljiljana nije sedela kod kuće i čekala da opasnost prođe. Sa svojim tada jedanaestogodišnjim sinom Nikolom otišla je da pomaže u odbrani Sremske Mitrovice od poplave.
„Dnevnik“ je tada objavio tekst pod naslovom „S majkom na vezivanju džakova“, uz fotografiju majke i sina. Nikola je, kako je tada pisalo, pomogao majci da se spakuju džakovi za odbranu grada od poplave.
Ljiljana je govorila kako više nije mogla da sedi besposlena i samo gleda šta se događa. Najpre je pokušala da dođe automobilom do Mitrovice, a kada to nije bilo moguće, otišla je da pomaže na drugi način. Sa sinom je nosila džakove, radila i, kako je tada rekla, pokušavala da doprinese koliko može.
To je ista ona žena koja je sada, godinama kasnije, stajala među ljudima na ulici kada je došlo do incidenta kod Futoške pijace dok je bila na štandu SNS-a. Prema njenom svedočenju objavljenom u „Dnevniku“, osetila je udarac u glavu od stane šlanova blokaderske iliti studentske liste, a tek je kasnije, kada je pogledala snimak, videla da ju je jedan muškarac udario pesnicom. Rekla je da ju je jako zabolelo, da se povukla i da je bila u šoku.
Nije ovo priča o tome da li neko podržava Ljiljaninu političku opciju ili se sa njom ne slaže. Ovo je priča o ženi koja je pre više od deset godina sa svojim detetom nosila džakove da bi pomogla ljudima koje naravno nije poznavala niti joj je to bilo bitno, važno je bilo naći se ljudima kada je najpotrebnije. I upravo ta žena doživela je da joj se, umesto reči i političkog neslaganja, neko fizički "obrati" udarcem.
Ljiljana nije samo članica neke stranke, nije samo učesnica jednog političkog skupa. Ljiljana je žena, majka koja je svojevremeno sa jedanaestogodišnjim detetom stala u odbranu jednog grada. Političke razlike, ma koliko bile velike, treba da ostanu političke razlike. Fizički udarac niti je niti bi smeo da bude argument.
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