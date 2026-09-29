Politika

JEZIVO: Blokader krvnički udario aktivistkinju SNS pesnicom u glavu (VIDEO)

В.Н.

29. 09. 2026. u 23:01

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U NOVOM Sadu došlo je do jezive scene kada je blokader pesnicom udario u glavu aktivistkinju Srpske napredne stranke.

ЈЕЗИВО: Блокадер крвнички ударио активисткињу СНС песницом у главу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Mučki snimak, kako blokaderi biju žene, pogledajte na priloženom video snimku:

Tuču je isprovocirao prvi i nosilac tzv. studentske liste Ilija Srdanović.

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