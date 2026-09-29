Politika

JEZIVO NASILJE U NIŠU: Počasni konzul Austrije napao aktivistu SNS, naneo mu teške povrede glave

В.Н.

29. 09. 2026. u 22:50

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Aktivisti Srpske napredne stranke napadnuti su dok su razgovarali sa građanima, a jedan od njih posle incidenta završio je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš.

ЈЕЗИВО НАСИЉЕ У НИШУ: Почасни конзул Аустрије напао активисту СНС, нанео му тешке повреде главе

Foto: Printskrin

Muškarac star 53 godine primljen je u UKC Niš zbog povrede glave.

Posle lekarskih pregleda i kontrolnog skenera, odlučeno je da bude zadržan u bolnici i pod daljim nadzorom lekara.

Lekari utvrdili krvarenje u mozgu

- Pacijent je zadržan na daljem ispitivanju, dijagnostici i opservaciji. Vidljiv je hematom u predelu iznad oka, nakon udarca. Na kontrolnom skeneru uočeno je krvarenje u mozgu. Pacijent se žali na jaku glavobolju, mučnine i nagon na povraćanje - rekao je doc. dr Milan Lazarević.

 

Policija obaveštena, napad se istražuje

Slučaj je prijavljen policiji, a nadležni organi sada treba da utvrde sve okolnosti napada, a svedoci navode da je lice odgovorano za povređivanje aktiviste počasni konzul Austrije u Nišu.

Dok traje istraga, jedan od povređenih ostaje u UKC Niš.

Od razgovora sa građanima do bolničkog kreveta, jedan politički terenski dan završen je teškom povredom glave i zadržavanjem pacijenta u bolnici.

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